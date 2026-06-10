Burhanettin Duran kaže da optužbe protiv Turske ne mogu promijeniti činjenice niti položaj zemlje pod vodstvom predsjednika Erdogana

Direktor komunikacija Turske osudio kritike izraelskog premijera upućene zemlji i predsjedniku Burhanettin Duran kaže da optužbe protiv Turske ne mogu promijeniti činjenice niti položaj zemlje pod vodstvom predsjednika Erdogana

Direktor komunikacija Turske Burhanettin Duran u srijedu je odbacio kritike koje je izraelski premijer Benjamin Netanyahu uputio Turskoj i predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, rekavši da će zemlja nastaviti podržavati potlačene i braniti istinu i pravdu, javlja Anadolu.

U izjavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, Duran je kritikovao one koji pokušavaju držati lekcije Turskoj o moralu dok se suočavaju s međunarodnim kritikama zbog vlastitih postupaka, uključujući ubistvo desetina hiljada civila tokom decenija u Gazi i na Zapadnoj obali.

"Potpuna je drskost da administracija i vođa s dosijeom obilježenim ubistvom desetina hiljada civila tokom decenija u Gazi i na Zapadnoj obali, osuđujući djecu na glad, uništavajući gradove i ne poštujući međunarodno pravo, pokušavaju dati Turskoj lekcije o moralu", izjavio je.

Duran se osvrnuo na postupke pred Međunarodnim sudom pravde u vezi s optužbama vezanim za Gazu.

Rekao je da oni "kojima se sudi po optužbama za genocid u Gazi" pokušavaju ciljati Tursku i Erdogana, jer oni predstavljaju "glas potlačenih".

Nazivajući optužbe protiv Turske "klevetom i propagandom", Duran je rekao da one ne mogu promijeniti stvarnost.

"Klevete mentaliteta osuđenog u savjesti čovječanstva ne mogu promijeniti ni stav Turske ni istinu", rekao je.

Duran je dodao da će pod Erdoganovim vodstvom Turska nastaviti "biti glas potlačenih, braniti istinu i boriti se protiv ugnjetavanja".