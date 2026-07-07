Samit NATO-a u Ankari je još jedna prekretnica u historijskoj evoluciji NATO-a, kazao je Burhanettin Duran na događaju NATO saveznika u Ankari

Direktor komunikacija: Turska most između "Zapada i Zapada" u suočavanju s novom krizom Samit NATO-a u Ankari je još jedna prekretnica u historijskoj evoluciji NATO-a, kazao je Burhanettin Duran na događaju NATO saveznika u Ankari

Direktor komunikacija Turske Burhanettin Duran u utorak je izjavio da se Ankara često smatra mostom između Istoka i Zapada, ali da je, suočena s novom krizom, zemlja trenutno most "između Zapada i Zapada", zahvaljujući svojoj diplomatiji, javlja Anadolu.

Duran je govorio na događaju NATO saveznika u Ankari, koji je organizovan u saradnji s Direktoratom za komunikacije, Fondacijom za politička, ekonomska i društvena istraživanja (SETA) i Minhenskom sigurnosnom konferencijom.

"Turska je (most) između Zapada i Zapada, kroz svoj diplomatski doseg i sposobnost da doprinese deeskalaciji", rekao je Duran.

Ističući članstvo zemlje u NATO-u 74 godine i njene vojne kapacitete, što je stavlja na drugo mjesto među saveznicima, Duran je pozvao da se uloga Turske u Savezu posmatra kroz njenu "stratešku autonomiju, operativno iskustvo i jedinstveni doprinos evroatlantskoj sigurnosti".

Nazivajući sastanak NATO-a u Ankari "još jednom prekretnicom u historijskoj evoluciji NATO-a", Duran je rekao da su se izazovi promijenili od kada je Turska prvi put bila domaćin samita Saveza 2004. godine.

"Prije dvadeset dvije godine, istanbulski samit označio je evoluciju NATO-a od odbrambenog saveza iz Hladnog rata do šireg sigurnosnog aktera. Dinamika međunarodnog sistema i izazovi s kojima smo se suočili 2004. godine bili su fundamentalno drugačiji od onih s kojima se suočavamo danas", rekao je.

Budući da se Savez mora suočiti s različitim izazovima, uključujući "kompleksan, fragmentiran i nepredvidiv sigurnosni pejzaž oblikovan obnovljenom konkurencijom velikih sila, regionalnim sukobima, tehnološkim poremećajima, hibridnim prijetnjama i međunarodnim sistemom koji nije sposoban pružiti rješenja za krize", ove promjene pozivaju članice NATO-a da preispitaju promjenjive percepcije prijetnji i uspostave nove zajedničke prioritete, rekao je Duran.

- Podjela tereta ključna u Savezu -

Govoreći o krizama, od rata između Rusije i Ukrajine do Bliskog istoka, Duran je pozvao NATO da izazove na svojim istočnim i južnim krilima tretira kao međusobno povezane, a ne odvojene, u skladu s NATO-ovim 360-stepenim pristupom sigurnosti.

Od Hormuškog moreuza i Zaljeva do Sirije, Iraka, istočnog Mediterana, Sjeverne Afrike i Sahela, ove regije su sve više dio iste sigurnosne jednačine, dodao je.

"Za to su nam potrebni koherentni politički instrumenti i zajedničko razumijevanje kako vojni i nevojni alati mogu funkcionirati zajedno. Ovdje podjela tereta postaje ključna. Potrošnja na odbranu je vrijedna politička obaveza, ali sama potrošnja nije dovoljna", rekao je.

"Ono što je zaista važno jeste izgradnja višeslojne odbrambene strategije koja se bavi prijetnjama poput manipulacija generiranih umjetnom inteligencijom, cyber napada, dezinformacija i erozije javnog povjerenja, uz istovremeno ulaganje u stvarne vojne kapacitete. Uloga Turske u Alijansi odražava upravo ovo razumijevanje, što je, vjerujem, ono što NATO 3.0 predstavlja", dodao je.

- Turska odbrambena industrija postala nacionalno bogatstvo -

Turska pozicionira svoju odbrambenu industriju kao rastuće strateško bogatstvo za NATO, nudeći Alijansi mješavinu borbeno testiranih sistema, sposobnosti protivzračne odbrane, tehnologija omogućenih umjetnom inteligencijom, inženjerskih kapaciteta i skalabilne proizvodnje, rekao je Duran.

Turska je podigla odbrambene troškove iznad NATO-ovog praga od dva posto, dok je njen odbrambeni budžet porastao sa 13 milijardi dolara (oko 11,2 milijarde eura) u 2021. na procijenjenih 33 milijarde dolara (oko 28,4 milijarde eura) u 2025. godini.

"Turska odbrambena industrija postala je nacionalno bogatstvo s direktnom vrijednošću za savezničko kolektivno odvraćanje", rekao je.

Izvoz odbrane i zrakoplovstva također je premašio 10 milijardi dolara (8,6 milijardi eura), a stopa domaće proizvodnje u odbrambenoj industriji dostigla je 82 posto, rekao je.

U današnjem sigurnosnom okruženju, kibernetički napadi, kampanje dezinformacija i manipulacija omogućena vještačkom inteligencijom postale su redovne karakteristike strateške konkurencije, rekao je.

Duran je pozvao da se, uz jačanje sposobnosti odvraćanja, poveća i otpornost društva te zaštiti javno mnijenje od sistematskih manipulacija, ističući iskustvo Turske u toj oblasti.

"Kroz mehanizme verifikacije, stratešku komunikaciju i javnu diplomatiju, Turska tretira integritet informacija kao ključni element nacionalne i kolektivne sigurnosti."

Ove teme, poput kibernetičke sigurnosti, vještačke inteligencije i zaštite kritične infrastrukture, ne smiju sada ostati sporedne teme za NATO. One moraju biti integrirane u odbrambenu doktrinu saveza, dodao je Duran.