Anadolu smatra da je doprinos jačanju brendova gradova važna odgovornost, rekao je Serdar Karagoz na Anadolu Samitu gradskih ekonomija u Gaziantepu

Direktor Agencije Anadolu: Brendiranje gradova ključno za širenje ekonomskog utjecaja Anadolu smatra da je doprinos jačanju brendova gradova važna odgovornost, rekao je Serdar Karagoz na Anadolu Samitu gradskih ekonomija u Gaziantepu

Doprinos jačanju brendova gradova predstavlja važnu odgovornost za Anadolu, izjavio je u utorak direktor globalne novinske agencije Turske.

Govoreći na otvaranju Anadolu Samita gradskih ekonomija u jugoistočnoj turskoj provinciji Gaziantep, Serdar Karagoz rekao je da je događaj okupio brojne aktere kako bi razgovarali o obnovljenim ekonomskim vezama između Turske i Sirije te mogućnostima za regionalni razvoj.

Samit, koji organizuje Agencija Anadolu, koordinira Guvernerstvo Gaziantepa, a domaćin je Gradska općina Gaziantep. Održava se na Univerzitetu Gaziantep uz podršku kompanija Kalyon Construction i SANKO Holding.

Karagoz je rekao da se svijet nalazi u periodu oživljavanja historijskih trgovačkih puteva, preoblikovanja proizvodnih i logističkih mreža te vremena u kojem se gradovi takmiče jednako snažno kao i države.

"Anadolu smatra da je doprinos jačanju brendova gradova važna odgovornost", rekao je.

"Radimo na širenju sfere utjecaja gradova predstavljajući njihov ekonomski potencijal, proizvodnu snagu, kulturno bogatstvo i investicione mogućnosti domaćoj i međunarodnoj javnosti", dodao je.

Karagoz je istakao da snažne komunikacijske strategije čine ekonomske, kulturne i društvene vrijednosti gradova vidljivijim te da je brendiranje gradova postalo važan faktor za privlačenje investicija, širenje trgovine, razvoj turizma i jačanje međunarodne saradnje.

Kazao je da i Gaziantep i Halep prolaze kroz značajan trenutak, naglasivši da veliko interesovanje za samit pokazuje važnost koja se pridaje ovim gradovima.

Prema njegovim riječima, obnova proizvodnih kapaciteta Sirije, jačanje industrijske infrastrukture i revitalizacija trgovinskog života važni su za regionalnu stabilnost.

Od dolaska nove administracije na vlast u Siriji stvoreno je predvidljivije okruženje za ekonomske odnose, a prekogranična trgovina dobila je novi zamah, rekao je.

"Početkom procesa obnove otvaraju se nove prilike u proizvodnji, investicijama i lancima snabdijevanja", kazao je Karagoz.

Dodao je da bi proizvodne i industrijske zone sa posebnim statusom između Gaziantepa i Alepa mogle transformisati pograničnu ekonomiju u mnogo integrisaniju strukturu.

Karagoz je naglasio da blizina mediteranskih luka i postojeće željezničke veze mogu olakšati integraciju regije u globalnu trgovinu, čineći pravac Gaziantep - Halep strateškom tačkom za proizvodne i distributivne mreže.

Istakao je da će snažna saradnja javnih institucija, privatnog sektora, investitora i međunarodnih partnera imati presudnu ulogu u razvoju ekonomskih odnosa.

Govoreći o odnosima Turske i Sirije, Karagoz je rekao da su dvije zemlje posljednjih godina izgradile snažne veze prijateljstva i bratstva te da je Gaziantep bio domaćin ljudima iz Sirije, ali i omogućio sinergiju između turskih i sirijskih privrednika.

"Anadolu je globalna medijska organizacija koja emitira sadržaj na 14 jezika", rekao je.

Dodao je da agencija provodi novinske i sadržajne aktivnosti u 137 zemalja putem kancelarija i emitivnih centara na 36 lokacija širom svijeta.

Naglasio je da široka mreža dopisnika Anadolua u Evropi, Amerikama, Aziji i Africi pomaže predstavljanju ekonomskih, trgovinskih i kulturnih vrijednosti Turske svijetu.

Karagoz je rekao i da Anadolu sarađuje s gotovo 700 velikih brendova te ih jača kroz strateške komunikacijske aktivnosti.

Putem Odjela za poslovne vijesti, agencija direktno poslovnoj zajednici i globalnoj publici prenosi informacije o kompanijama, investicijama, sektorskim kretanjima i ekonomskim transformacijama.

Dodao je da će Anadolu od sada svijetu predstavljati i priče o uspjehu, konkurentskim kapacitetima i inovacijama sirijskih kompanija.

Prema njegovim riječima, Samit gradskih ekonomija ima za cilj doprinos globalnim komunikacijskim strategijama gradova.

Karagoz je naglasio da Gaziantep i Alep ne treba posmatrati samo kao dva grada povezana historijom, kulturom i trgovačkim putevima, već i kao dva regionalna centra moći koja će zajedno oblikovati budućnost.

"Trebamo biti i partneri i konkurenti u tehnologiji, proizvodnji, istraživanju i razvoju te poduzetništvu", rekao je.

Dodao je da će Gaziantep i Alep dosegnuti mnogo širu sferu utjecaja u kojoj se spajaju proizvodna i komunikacijska snaga te da će Anadolu dati svoj doprinos u prenošenju priče o ova dva grada svijetu.