Diplomati NATO-a ističu važnost jedinstva i solidarnosti uoči samita u Ankari Predstavnici diplomatskih misija zemalja članica NATO-a u Ankari također naglašavaju važnost Turske u okviru Saveza

Predstavnici diplomatskih misija zemalja članica NATO-a u Ankari istakli su važnost jedinstva i solidarnosti uoči Samita NATO-a 2026. u Ankari, koji će biti održan 7. i 8. jula.

Ambasador Italije u Ankari Giuseppe Manzo izjavio je za Anadolu da se samit održava u ključnom trenutku za zajedničku sigurnost.

"Zahvalni smo na vodećoj ulozi Turske, podržavamo je i odlučni smo da zajedno radimo na uspješnom samitu koji će se baviti svim prijetnjama s kojima se suočavamo", rekao je.

Govoreći o raspoređivanju italijanskog sistema protivzračne odbrane SAMP/T radi jačanja protivzračne odbrane Saveza, Manzo je rekao da je Italija ponosna što aktivno doprinosi sigurnosti Turske, prijateljske i savezničke zemlje.

Ambasador Nizozemske u Ankari Joep Wijnands naglasio je da je prošlogodišnji samit u Hagu bio usmjeren na povećanje finansijskih obaveza saveznika i izdvajanje većih sredstava za kolektivnu odbranu.

"Ove godine fokus će biti na tome kako i u kojim oblastima ćemo koristiti taj budžet", rekao je.

Ističući da se sigurnost nikada ne postiže samostalno, Wijnands je rekao da Turska to veoma dobro zna u nestabilnoj regiji u kojoj se nalazi.

"Turska, koja ima druge najveće oružane snage u NATO-u i razvijenu odbrambenu industriju, daje izuzetno važan doprinos Savezu", rekao je.

Wijnands je rekao da je najveća snaga NATO-a njegovo jedinstvo, dodajući da saveznici na samitu u Ankari moraju pokazati nepokolebljivu posvećenost kolektivnoj odbrani, podršci Kijevu u rusko-ukrajinskom ratu i zajedničkim naporima u borbi protiv terorizma.

"Kada uspijemo ostati ujedinjeni, mi smo najjači savez na svijetu", rekao je.

Ambasador Poljske u Ankari Maciej Lang opisao je samit kao izuzetan skup od velikog značaja ne samo za Tursku već i za cijeli Savez.

Lang je zahvalio turskim domaćinima na njihovom trudu, gostoprimstvu, saradnji i koordinaciji.

"U potpunosti vjerujem da će poruka jedinstva i solidarnosti koja dolazi iz Ankare još jednom potvrditi nepokolebljivu volju NATO-a, kao i njegovu odlučnost i spremnost da djeluje zajednički u uslovima promjenjivog sigurnosnog okruženja", rekao je.

"U trenutku kada rastu neizvjesnosti, prijetnje bez presedana i izazovi međunarodnom poretku, ovaj samit pruža izuzetno vrijednu i važnu priliku da jasno potvrdimo naše jedinstvo među saveznicima, pokažemo odlučnost i solidarnost te nepokolebljivu privrženost našim temeljnim principima i vrijednostima. Zajedno smo jači", rekao je ambasador Bugarske u Ankari Anguel Tcholakov.

Ambasador Latvije u Ankari Bahtijors Hasans rekao je da Samit NATO-a u Ankari predstavlja priliku da se pokaže kako se obaveze koje su saveznici preuzeli ispunjavaju kroz konkretne poteze, dodajući da je već ostvaren napredak.

Hasans je rekao da je Latvija prva saveznička država koja se zakonski obavezala da će od 2027. godine izdvajati najmanje pet posto bruto domaćeg proizvoda za odbranu.

"To pokazuje našu odlučnost. Samit mora potvrditi sigurnost NATO-a, jedinstvo, kolektivnu odbranu, jačanje člana 5 i transatlantskih veza. Saveznici povećavaju izdvajanja za odbranu jer, uz terorizam, Rusija i dalje predstavlja najveću prijetnju transatlantskoj regiji. Evropa i Kanada već čine više", rekao je.

Hasans je naglasio da odbrambena industrija mora nastaviti jačati.

"Podrška Ukrajini je od vitalnog značaja, jer sigurnost Ukrajine direktno doprinosi sigurnosti cijelog transatlantskog prostora", rekao je.

Ističući da podrška mora biti predvidiva i dugoročno održiva, Hasans je rekao da Latvija već nekoliko godina izdvaja 0,25 posto svog bruto domaćeg proizvoda za Ukrajinu i da će nastavit to činiti.

"Najvažnije je da ostanemo zajedno, a jedinstvo NATO-a je od presudnog značaja", zaključio je.