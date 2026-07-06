Deset posebno dizajniranih limuzinskih verzija turskog električnog automobila T10X bit će dio protokolarne flote za prijevoz šefova država i vlada tokom 36. samita NATO-a

Deset specijalno dizajniranih TOGG modela prevozit će svjetske lidere na samitu NATO-a u Ankari Deset posebno dizajniranih limuzinskih verzija turskog električnog automobila T10X bit će dio protokolarne flote za prijevoz šefova država i vlada tokom 36. samita NATO-a

Deset specijalno izrađenih limuzinskih modela turskog domaćeg automobila TOGG T10X spremno je za prevoz svjetskih lidera na 36. samitu NATO-a, koji će 7. i 8. jula biti održan u Ankari, javlja Anadolu.



Vozila, izrađena u više boja i posebnih dizajna, koristit će se za protokolarni prijevoz na kratkim relacijama unutar prostora samita, uz kretanje unaprijed određenim rutama.



Dok se pripreme za NATO samit u Ankari nastavljaju, specijalno dizajnirani modeli limuzina turskog domaćeg TOGG T10X automobila dodani su u protokolarnu flotu.

Među deset limuzina viđenih ispred ATO Kongresa, nalaze se modeli crvene i bijele boje, kao i posebni dizajni s tirkiznim tonovima i motivima.

Pripremljena vozila pružat će uslugu brzinom od približno 50 kilometara na sat za prevoz na kratke udaljenosti u području samita.

Očekuje se da će vozila kontrolirano saobraćati duž određenih protokolarnih ruta.