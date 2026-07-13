Dva spomen-obilježja u Velikoj narodnoj skupštini Turske i dalje prikazuju štetu uzrokovanu neuspjelim pokušajem državnog udara 15. jula 2016.

Deset godina kasnije: Spomen-obilježja u turskom parlamentu čuvaju uspomene na neuspjeli pokušaj državnog udara Dva spomen-obilježja u Velikoj narodnoj skupštini Turske i dalje prikazuju štetu uzrokovanu neuspjelim pokušajem državnog udara 15. jula 2016.

Dva memorijala u Velikoj narodnoj skupštini Turske (TBMM), koja je bila meta tokom neuspjelog pokušaja državnog udara terorističke organizacije FETO 15. jula 2016, čuvaju uspomenu na tu noć 10 godina kasnije.

Dijelovi zgrade turskog parlamenta oštećeni kada je teroristička organizacija FETO bombardovala skupštinu tokom neuspjelog pokušaja državnog udara, sačuvani su u prvobitnom stanju nakon rekonstruktivnih radova na ojačavanju.

Spomenik u obliku obeliska izgrađen je u blizini Dikmen kapije, gdje je prva bomba pala na skupštinski kompleks. Mjesto udara, zatvoreno u staklenu strukturu, poznato je kao "TBMM memorijal šehida 15. jula".

U Dvorani časti, koju je pogodila druga bomba, stubovi oštećeni eksplozijom zatvoreni su debelim staklom, dok je drugi spomenik, "Memorijalni kamen 15. jula", podignut u unutrašnjem dvorištu.

Spomen-obilježja koje mogu vidjeti posjetioci TBMM-a svjedoče o događajima koji su se odigrali u parlamentu tokom neuspjelog pokušaja državnog udara.

Spomenici, koje posjećuju ljudi svih uzrasta, ali i strani gosti, i dalje govore o fizičkim tragovima neuspjelog pokušaja državnog udara.