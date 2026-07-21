– Dok su svi dijelovi džamije otvoreni za molitvu s prvim teravih-namazom u mjesecu ramazanu, zvanična ceremonija otvaranja održana je 12. juna uz učešće predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana

Džamiju Selimiju u turskom Edirneu nakon restauracije posjetilo oko dva miliona ljudi – Dok su svi dijelovi džamije otvoreni za molitvu s prvim teravih-namazom u mjesecu ramazanu, zvanična ceremonija otvaranja održana je 12. juna uz učešće predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana

Džamija Selimija, remek-djelo osmanskog arhitekte Mimara Sinana, u proteklih pet mjeseci od 18. februara, kada je nakon obimne restoracije svim svojim dijelovima otvorena za molitvu, ugostila je oko dva miliona posjetilaca, javlja Anadolu.

Sveobuhvatni radovi na restoraciji Selimije, jedne od vrhunskih građevina tursko-islamske arhitekture, koje je Generalna direkcija vakufa započela u novembru 2021. godine, završeni su za oko 4,5 godine.

Dok su svi dijelovi džamije otvoreni za molitvu s prvim teravih-namazom u mjesecu ramazanu, zvanična ceremonija otvaranja održana je 12. juna uz učešće predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana.

Veliki Kur'an, koji je predsjednik Erdoğan poklonio džamiji tokom posjete povodom otvaranja, počeo se izlagati u prostoru pored Hunkar-mahfila (carske lože).

– „Poklon dostojan džamije Selimije“

Muftija Edirnea Burhan Cakir rekao je novinaru Anadolu da je džamija Selimija prva stvar koja padne na pamet kada se spomene Edirne te da je ona simbol grada.

Navodeći da je Selimija prošla kroz obimnu restoraciju koja je trajala 4,5 godine, Cakir je kazao: „Svi dijelovi džamije Selimije otvoreni su za molitvu u mjesecu ramazanu. Od otvaranja za molitvu do danas došla su oko dva miliona ljudi da je posjete.“

Ističući da je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan došao u Edirne prošlog mjeseca povodom ponovnog otvaranja džamije za molitvu i zajedničke ceremonije otvaranja, Cakir je zabilježio sljedeće:

„Naš predsjednik počastio je Selimiju svojim dolaskom i kada je došao, poklonio je ovaj veliki Kur'an koji danas izlažemo. I mi ga izlažemo u našoj džamiji na mjestu gdje ga naš narod može vidjeti. Nakon što smo ga izložili, mnogi su ga posjetili, a posjete se nastavljaju. Pitaju 'odakle je došao', a mi im govorimo da je to poklon našeg predsjednika. Naravno, bio je to poklon dostojan džamije Selimije, zahvaljujemo se našem predsjedniku.“

Cakir je napomenuo da „majstorsko djelo“ Mimara Sinana, džamija Selimija koja se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine, nastavlja primati domaće i strane posjetioce.

– „Restaurirana još ljepša“

Yalcin Albay, koji je jedan od posjetilaca džamije, rekao je da je došao u Tursku kako bi proveo godišnji odmor.

Navodeći da putuje iz Njemačke za Nevsehir, Albay je izjavio: „Svratili smo u prolazu, vidjeli džamiju, a zatim nastavljamo svoj put. Džamija Selimija je prelijepo djelo. Sada restaurirana je još i ljepša. Svaka čast onima koji to radili.“

Semsettin Gungorler, koji je iz Njemačke putovao za Eskisehir, ispričao je da je Selimija veoma lijepa historijska građevina. Objašnjavajući da mu je ovo drugi put da dolazi u Selimiju, Gungorler je rekao: „Ponekad bismo samo pogledali s puta prolazeći pored nje, danas smo odlučili da svratimo. Veoma lijepo djelo.“

Osmogodišnji Ramazan Alp Dogan, koji je došao s porodicom iz Njemačke, kazao je da mu je ovo prvi dolazak u Selimiju i da mu se mnogo svidjela.

Džamija je po naredbi sultana Selima II izgrađena u periodu od 1568. do 1575. godine. Selimija je poznata kako po arhitekturi, tako i načinu na koji je ukrašena.

Detalji, za koje je svojevremeno bilo smatrano da je nemoguće uraditi, zahvaljujući mnogim arhitektonskim tehnikama, simboli su danas jedne od najvećih građevina iz Osmanskog perioda.