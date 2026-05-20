Broj britanskih turista u Turskoj raste uprkos regionalnim krizama

Međuljudske veze između Velike Britanije i Turske jačaju svake godine, dijelom zahvaljujući skoro pet miliona britanskih turista koji godišnje posjećuju Tursku i turskoj zajednici u Britaniji, rekla je ambasadorica Velike Britanije u Ankari.

U ekskluzivnom intervjuu za Anadolu u Antaliji, britanska ambasadorica Jill Morris izjavila je da broj britanskih turista koji dolaze u Tursku konstantno raste uprkos regionalnim i globalnim krizama.

"Kada sam stigla 2023. godine, bilo je 3,8 miliona britanskih posjetilaca (godišnje), a sada imamo skoro 4,5 miliona britanskih posjetilaca koji dolaze u Tursku, i sigurna sam da će taj broj nastaviti rasti", rekla je, dodajući da je Turska "tako popularna destinacija" ne samo zbog svojih prekrasnih sunčanih i plažnih odmarališta, već i zbog bogate kulture, historijskih arheoloških nalazišta i kulinarskih užitaka.

Uprkos utjecaju međunarodnog sukoba na globalne ekonomije, "još uvijek vidimo veliki broj britanskih posjetilaca koji dolaze u Tursku", dodala je Morris.

Britanski posjetioci su treća najveća grupa posjetilaca po nacionalnosti u Turskoj, rekla je, dodajući da će zajednički napori dvije zemlje kao saveznika NATO-a na dva kraja evropskog kontinenta i kao strateških partnera da pozovu na mir, dijalog i diplomatiju nastaviti nesmanjenom žestinom.

- Antalijski diplomatski forum -

Morris je rekla da je prošlomjesečni Antalijski diplomatski forum bio njen treći dolazak na taj godišnji skup, ističući da forum iz godine u godinu raste i po broju učesnika i po međunarodnom značaju.

"Ove godine prisustvovao je naš ministar vanjskih poslova, kao i naš ministar za Bliski istok", rekla je.

"To je toliko važan forum koji okuplja lidere iz cijelog svijeta kako bi razgovarali o važnosti dijaloga i diplomatije, a opet, u trenutnoj situaciji širom svijeta, to je vrlo vrijedna prilika", podvukla je.

Komentarišući značajno učešće afričkih zemalja u ADF-u, koje traže svoj pravedni udio u globalnoj trgovini i jednaku zastupljenost u globalnim institucijama, Morris je ukazala na ogromnu priliku za "britansku i tursku poslovnu izvrsnost" da sarađuju ne samo u Africi već i u drugim regijama.

Prošlog mjeseca turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan posjetio je London, a domaćin mu je bila ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper, podsjetila je Morris, i zajedno su potpisali novi okvir bilateralnog strateškog partnerstva koji je postavio temelje za još veću saradnju u budućnosti.

"I gradeći na toj snažnoj bilateralnoj saradnji, zaista postoji veliki potencijal za bližu saradnju u Africi, ali ne samo u Africi i u drugim regijama."

Objasnila je da Velika Britanija i Turska "već imaju projekte na Balkanu, na primjer" i da žele proširiti djelovanje u Afriku i drugdje u skladu s rastućim razvojnim odnosima Velike Britanije širom svijeta.

- Saradnja Turske i Velike Britanije u podršci Siriji nakon Assada -

Morris je rekla da Velika Britanija "vrlo blisko sarađuje sa vladom Sirije i našim turskim partnerima" kako bi podržala njihove ciljeve sigurne, ujedinjene i prosperitetne Sirije u eri nakon Bashara al-Assada.

"Zaista je (sirijski) predsjednik (Ahmad) Al-Shaara nedavno posjetio London. Dakle, da, sigurna sam da tamo postoji veliki potencijal", dodala je, misleći na posjetu 31. marta.

Dotičući se regionalne dinamike usred američko-izraelskog rata protiv Irana i rastućeg značaja NATO-a za odbrambenu sigurnost - pri čemu su i Velika Britanija i Turska dugogodišnji članovi saveza - Morris je naglasila blisku komunikaciju sa Turskom i kontinuiranu saradnju u odbrambenoj industriji između dva strateška partnera.

O tome kako je turska prijestolnica ovog ljeta domaćin ključnog događaja NATO-a, rekla je: "Naravno da je vrlo važno da će Turska biti domaćin samita lidera NATO-a u julu u Ankari i radujemo se bliskoj saradnji s našim turskim kolegama u pripremi za taj samit, kako u Briselu u NATO-u, tako i ovdje u Turskoj."

"Ali također je vrlo važna odbrambena industrija i kapaciteti odbrambene industrije, gdje naša saradnja nastavlja rasti i gdje postoji ogroman potencijal da zajedno učinimo više", dodala je.

Prenoseći kako su ona i britanski državni ministar odbrane Lord Coaker prisustvovali sajmu odbrane SAHA u Istanbulu ranije ovog mjeseca, rekla je da Velika Britanija i Turska traže prilike za saradnju svojih preduzeća kako bi ojačali ukupne odbrambene sposobnosti unutar NATO-a.

Ukazujući na procvat trgovinskih veza između Ankare i Londona, Morris je rekla da se "pregovori o našem novom moderniziranom, poboljšanom sporazumu o slobodnoj trgovini nastavljaju".

Uskoro se očekuje još jedna runda pregovora u Ankari, koja će pružiti šire mogućnosti za preduzeća obje zemlje, dodala je.

"U oblasti vanjske politike, trgovine, odbrane i sigurnosti, ovo je za nas izuzetno važno strateško partnerstvo i radujemo se nastavku razvoja te ambicije u korist Velike Britanije, dobrobiti Turske, te za NATO i za evropsku i regionalnu sigurnost."

Lično, ambasadorica, čiji mandat u Ankari ističe za tri mjeseca, zahvalila se svima na "ogromnoj časti i privilegiji da služe ovdje u Turskoj".