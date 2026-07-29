TPAO će steći udio od 15 posto u BP-ovom projektu u Kirkuku, dok britanska energetska kompanija proširuje partnerstvo u obnovi velikih naftnih i plinskih polja na sjeveru Iraka

BP poželio dobrodošlicu turskom TPAO-u kao partneru u projektu obnove naftnih polja u Kirkuku TPAO će steći udio od 15 posto u BP-ovom projektu u Kirkuku, dok britanska energetska kompanija proširuje partnerstvo u obnovi velikih naftnih i plinskih polja na sjeveru Iraka

Britanska energetska kompanija BP postigla je dogovor o prodaji udjela od 15 posto u svom projektu obnove naftnih polja u Kirkuku Turskoj naftnoj korporaciji (TPAO), čime dvije kompanije proširuju partnerstvo u obnovi velikih naftnih i plinskih polja na sjeveru Iraka, navodi se u saopćenju BP-a objavljenom u utorak.

Sporazum je potpisan tokom zvanične posjete iračkog premijera Alija al-Zaidija Turskoj, a uslijedio je nakon memoranduma o razumijevanju o strateškoj saradnji koji su BP i TPAO potpisali u februaru.

Dogovor je postignut i nakon što je kompanija ConocoPhillips objavila da će steći udio od 42 posto u kompaniji BP Energy Company of Kirkuk Limited (BP ECKL), koja predvodi projekt obnove.

Nakon završetka obje transakcije, BP će zadržati udio od 43 posto u BP ECKL-u, ConocoPhillips će imati 42 posto, a TPAO 15 posto.

"TPAO je pouzdan partner više od 30 godina kroz naš zajednički rad u kaspijskoj regiji. Ovaj sporazum nadograđuje dugogodišnje partnerstvo i, zajedno s našom saradnjom s kompanijom ConocoPhillips, stavlja nas u snažnu poziciju za narednu fazu obnove u Kirkuku", izjavila je izvršna direktorica BP-a Meg O'Neill.

Ona je Kirkuk opisala kao "nalazište svjetske klase" koje može podržati dugoročne energetske ambicije Iraka te izrazila očekivanje da će BP s iračkom vladom i partnerima sarađivati u narednoj fazi projekta.

Ugovor o razvoju i proizvodnji obuhvata početnu fazu usmjerenu na eksploataciju više od tri milijarde barela ekvivalenta nafte iz kupola Baba i Avanah na naftnom polju Kirkuk, kao i susjednih polja Bai Hassan, Jambur i Khabbaz u federalnom Iraku.

Područje obuhvaćeno ugovorom, kojim trenutno upravljaju iračka North Oil Company i North Gas Company, uključuje i dodatni potencijal za istraživanja.