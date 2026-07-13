Eraslan Er tvrdi da se FETO infiltrirao u državne institucije predstavljajući se kao lojalan, te poziva vlasti i građane na stalnu budnost

Bivši komandant turske policije pozvao javnost na oprez 10 godina nakon osujećenog puča Eraslan Er tvrdi da se FETO infiltrirao u državne institucije predstavljajući se kao lojalan, te poziva vlasti i građane na stalnu budnost

Bivši komandant specijalnih policijskih jedinica Turske pozvao je javnost da ostane oprezna prema prikrivenim prijetnjama, deset godina nakon osujećenog pokušaja vojnog udara 15. jula 2016. godine.

Teroristička organizacija FETO pokušala je 15. jula 2016. vojnim udarom, čije je središte bilo u Ankari i Istanbulu, srušiti vladu Turske.

Organizatori puča otvorili su vatru na civile, okrenuli se protiv svojih komandanata i bombardovali turski parlament i kompleks predsjedništva, pri čemu je poginula 253 osobe, a hiljade su povrijeđene.

Eraslan Er, tadašnji šef Odjela za specijalne operacije Policijske uprave Ankare, rekao je za Anadolu da zaštita države nije samo odgovornost institucija.

“Narod mora ostati budan“, rekao je Er, optužujući pripadnike FETO-a da su se infiltrirali u državne institucije predstavljajući se kao lojalni.

Er je kazao da je prvo poslan u kompleks Generalštaba Oružanih snaga Turske nakon izvještaja o neuobičajenim aktivnostima, ali da policiji nije bilo dozvoljeno da uđe.

Kasnije je saznao da je u toku pokušaj puča te se pridružio operaciji u sjedištu Generalne komande žandarmerije, koje je opisano kao centar kopnenih aktivnosti organizatora udara.

Er je naveo da su se i civili okupili na tom području i pružili otpor puču nakon poziva predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana građanima da brane demokratiju.

“Te noći svjedočili smo otporu kakav nije viđen u historiji“, rekao je.

Tokom pretresa unutar sjedišta, Er je pronašao Turguta Aslana, tadašnjeg šefa Odjela za borbu protiv terorizma turske policije, teško ranjenog nakon što je pogođen u glavu.

Policija je osigurala vozilo hitne pomoći i iznijela Aslana na nosilima.

“Turgut Aslan bio je čudo te noći“, rekao je Er, govoreći o njegovom preživljavanju uprkos povredi opasnoj po život.

“Neka Allah nikada više ne dozvoli da ovaj narod doživi takvu mračnu noć“, rekao je.

“Ali oni koji bi pokušali nešto slično trebaju znati da bi ovaj narod ponovo dao isti odgovor“, dodao je.