Delegaciju, uključujući visoke belgijske zvaničnike, više od 400 predstavnika privatnog sektora, na aerodromu u Istanbulu dočekala je turska ministrica

Belgijska kraljica Mathilde doputovala u Istanbul predvodeći ekonomsku misiju u posjeti Turskoj Delegaciju, uključujući visoke belgijske zvaničnike, više od 400 predstavnika privatnog sektora, na aerodromu u Istanbulu dočekala je turska ministrica

Belgijska kraljica Mathilde stigla je u nedjelju u Istanbul, predvodeći ekonomsku misiju na visokom nivou s ciljem jačanja trgovinskih i investicijskih veza između Brisela i Ankare.

Avion s belgijskom delegacijom sletio je na aerodrom u Istanbulu u podne po lokalnom vremenu (09:00 GMT), gdje su kraljicu i zvaničnike dočekali turska ministrica porodice i socijalnih usluga Mahinur Ozdemir Goktas i drugi zvaničnici.

U delegaciji su potpredsjednik vlade Belgije i ministar vanjskih poslova Maxime Prevot, ministar odbrane Theo Francken, koji je također zadužen za vanjsku trgovinu, predsjednik vlade regije glavnog grada Brisela Boris Dillies, predsjednik vlade flamanske regije Matthias Diependaele i potpredsjednik valonske regije Pierre-Yves Jeholet.

U posjeti učestvuje i 428 predstavnika privatnog sektora.

Očekuje se da će posjeta pokazati zajedničku spremnost obje zemlje da dalje jačaju međusobne veze, koje su nedavno dobile na zamahu, posebno kroz diverzifikaciju područja saradnje i sveobuhvatno proširenje ekonomskih i trgovinskih odnosa.

U okviru posjete, očekuje se da će se istražiti investicijske i poslovne mogućnosti u ključnim sektorima, uključujući energetiku, odbrambenu industriju, avijaciju, logistiku, zdravstvo i prirodne nauke, bankarstvo, tehnologiju i digitalizaciju.

Očekuje se da će program također uključivati ​​posjete kompanijama, bilateralne sastanke i poslovne (B2B) kontakte između firmi iz dviju zemalja.

Tokom posjete planirano je i održavanje Tursko-belgijskog ekonomskog foruma, a očekuje se i potpisivanje međuvladinih sporazuma i dokumenata u oblastima odbrane, avijacije i socijalne sigurnosti, uz sporazume između predstavnika privatnog sektora.

Očekuje se da će misija također istaknuti dostignuća turske zajednice u Belgiji, koja je postala sastavni dio belgijskog društva i značajno doprinosi ekonomskom i društvenom životu zemlje.

Očekuje se da će se ministri koji učestvuju u delegaciji sastati sa turskim kolegama, dok će delegacija također imati kontakte s raznim predstavnicima javnog i privatnog sektora u Istanbulu i Ankari.

- Odnosi Turske i Belgije -

Odnosi između Turske i Belgije, koji su tradicionalno na pozitivnom nivou, dobili su dodatni zamah u svjetlu nedavnih regionalnih i globalnih dešavanja, a kontakti usmjereni na bližu saradnju su se posljednjih godina povećali.

Razgovori između dviju zemalja fokusirali su se na procjenu mogućnosti saradnje u oblastima za koje se očekuje da će oblikovati budućnost bilateralnih veza, uključujući ekonomiju i trgovinu, odbranu, energetiku i povezanost, a istovremeno će se ojačati saradnja unutar NATO-a i Evropske unije suočeni sa zajedničkim izazovima.

Obim bilateralne trgovine između Turske i Belgije dostigao je 9,2 milijarde dolara u 2025. godini, uključujući 5 milijardi dolara turskog izvoza i 4,2 milijarde dolara uvoza.

Belgijske investicije u Turskoj iznosile su ukupno 9,3 milijarde dolara između 2002. i januara 2026. godine, dok su turske investicije u Belgiji u istom periodu iznosile 490 miliona dolara.

Oko 300.000 turskih građana koji žive u Belgiji služe kao važan most između dvije zemlje i daju značajan doprinos ekonomskom i društvenom životu Belgije.

- Posjete Belgijske ekonomske misije -

Posjete Belgijske ekonomske misije, koje se organizuju dva puta godišnje, smatraju se jednom od najznačajnijih inicijativa zemlje u oblasti ekonomske diplomatije sa snažnom političkom dimenzijom.

Misije obično uključuju niz događaja usmjerenih na ključne sektore bilateralnih ekonomskih odnosa sa zemljom domaćinom i imaju za cilj promovisanje konkretnih mogućnosti saradnje.

Belgija je prethodno organizovala posjetu Ekonomske misije Turskoj 2012. godine. Misiju je u to vrijeme predvodio kralj Filip, tadašnji prestolonasljednik, dok ga je kraljica Mathilde pratila kao princeza Mathilde.