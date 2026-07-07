Ministar odbrane ističe da je saradnju između Evrope, SAD-a i Turske potrebno proširiti kako bi se povećala proizvodnja u oblasti odbrane

Belgija najavila da će odbrambene veze s Turskom postati još snažnije Ministar odbrane ističe da je saradnju između Evrope, SAD-a i Turske potrebno proširiti kako bi se povećala proizvodnja u oblasti odbrane

Belgija je u utorak ponovo potvrdila svoju posvećenost jačanju bilateralne odbrambene saradnje s Turskom, pri čemu je ministar odbrane Theo Francken dvije zemlje opisao bliskim saveznicama čije je partnerstvo snažno i najavio je da će postati još snažnije.

Francken se sastao s turskim ministrom nacionalne odbrane Yasarom Gulerom na Forumu odbrambene industrije NATO-a u Ankari, naglašavajući važnost proširenja saradnje dok saveznici u NATO-u rade na jačanju evropskih odbrambenih sposobnosti i industrijskih kapaciteta.

“Zadovoljstvo mi je bilo susresti se s turskim ministrom odbrane Yasarom Gulerom na samitu NATO-a u Ankari. Belgija i Turska su bliski saveznici. Naše odbrambeno partnerstvo je snažno i postat će još snažnije“, napisao je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Sastanak je održan u vrijeme kada se Belgija pridružila Turskoj, Velikoj Britaniji, Španiji, Poljskoj i Češkoj Republici u potpisivanju pisma namjere (LOI) o bližoj saradnji u okviru programa vojnog transportnog aviona A400M.

Prema Franckenu, Belgija će doprinijeti operativnim iskustvom stečenim kroz svoju flotu A400M i kroz okvir saradnje BELUX, opisujući ovu inicijativu kao korak prema snažnijim evropskim sposobnostima unutar NATO-a.

Belgijski ministar također je objavio da se njegova zemlja pridružila Kanadi, Njemačkoj, Danskoj, Latviji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Norveškoj, Rumuniji, Švedskoj, Španiji i Češkoj Republici u dogovoru o zajedničkoj nabavci do deset aviona Saab GlobalEye za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka.

U odvojenoj multinacionalnoj inicijativi, Belgija je pozdravila pridruživanje Finske programu Multinacionalne flote MRTT (MMF), zajedno s Češkom Republikom, Njemačkom, Luksemburgom, Nizozemskom, Norveškom i Švedskom. Francken je rekao da će multinacionalni avioni-cisterne pomoći unapređenju evropske strateške autonomije, istovremeno jačajući kolektivne sposobnosti NATO-a.

Francken je rekao da je prioritet NATO-a osigurati da se povećana izdvajanja za odbranu pretvore u konkretne vojne sposobnosti kroz bližu industrijsku saradnju među saveznicima.

“Ako želimo na vrijeme i isplativo ponovo naoružati naše vojske, potrebna je veća industrijska saradnja. Ne samo unutar Evrope, nego i između Evrope, SAD-a i Turske“, rekao je, pozivajući na pristup “Proizvedeno u NATO-u“ kako bi se prevazišle protekcionističke prepreke i ubrzali napori na ponovnom naoružavanju.

Francken je također istakao aktuelnu “evropeizaciju“ NATO-a, rekavši da bi snažnije evropske oružane snage omogućile kontinentu da preuzme veći dio odgovornosti Saveza uz očuvanje transatlantskog jedinstva.

“Za neke sposobnosti (poput protivzračne odbrane, satelitskih komunikacija, aviona-cisterni i radarskih aviona), Evropa se za sada još uvijek oslanja na SAD. Zato te nedostatke moramo brže popuniti“, napisao je.