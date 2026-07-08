Belgija će u skladu s ciljevima NATO-a prioritet dati protuzračnoj odbrani i dronovima Turska ima ključnu ulogu u sigurnosti Evrope, izjavio ministar vanjskih poslova Maxime Prevot

Belgija će prioritet dati ulaganjima u protuzračnu odbranu, dronove i napredne vojne sposobnosti dok bude povećavala izdvajanja za odbranu u skladu s obavezama preuzetim u NATO-u, izjavio je u srijedu ministar vanjskih poslova te zemlje Maxime Prevot.

“U sadašnjem napetom geopolitičkom kontekstu neophodno je ojačati i jedinstvo i koherentnost NATO-a, kao i njegovu sposobnost odvraćanja“, rekao je Prevot u razgovoru za Anadolu uoči samita NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari.

Priznao je da je Belgija godinama zaostajala za ostalim saveznicima kada je riječ o izdvajanjima za odbranu, ali je istakao da je ta zemlja sada dostigla referentni cilj NATO-a.

“Vlada je osigurala da se Belgija vratila“, rekao je.

Naveo je da prioriteti Belgije uključuju jačanje sistema protuzračne odbrane, ulaganja u dronove i nastavak nabavke borbenih aviona F-35.

Ministar je također istakao da Belgija ima međunarodno priznatu stručnost u otkrivanju i uklanjanju mina te da namjerava ulagati i u dodatne fregate.

Prevot se složio s pozivima da evropski saveznici preuzmu veću odgovornost za vlastitu sigurnost.

“Čak i ako je ton kojim je to ponekad objašnjavano bio neugodan, Sjedinjene Američke Države su u pravu kada od Evropljana traže da preuzmu veću odgovornost za finansiranje sigurnosti vlastitog kontinenta“, rekao je.

“Nismo ulagali u odbranu zato što smo je odjednom zavoljeli, nego zato što se današnje sigurnosne prijetnje, koje uglavnom dolaze iz Rusije, ne mogu zanemariti“, dodao je.

- Ukrajina nas ima čemu naučiti -

Prevot je rekao da rat u Ukrajini pokazuje kako se način ratovanja iz temelja promijenio.

“U zapadnoj Evropi još uvijek imamo prilično konvencionalan pristup naoružanju, koji više nije u potpunosti usklađen s novim načinom vođenja sukoba“, rekao je.

Ističući da je Ukrajina od korisnika zapadne sigurnosne pomoći postala zemlja koja pruža sigurnosna znanja i iskustva, rekao je da je Kijev postao uzor u oblastima poput upotrebe dronova u ratovanju i vojne primjene umjetne inteligencije.

“Ukrajina nas sada ima mnogo čemu naučiti“, rekao je.

Dodao je da Belgija prepoznaje sve veći značaj dronova i umjetne inteligencije te da planira integrirati te tehnologije u buduće planiranje odbrane.

- Turska ima ključnu ulogu u sigurnosti Evrope -

Prevot je pohvalio i ulogu Turske unutar NATO-a, podsjetivši na nedavnu belgijsku ekonomsku misiju koju je predvodila belgijska kraljica Mathilde.

Kazao je da je posjeta u maju pokazala povjerenje Belgije u partnerstvo s Turskom i potvrdu strateškog značaja Ankare.

“Turska ima ključnu ulogu u sigurnosti evropskog kontinenta štiteći jugoistočno krilo Evrope“, rekao je.

Odluku da ovogodišnji samit NATO-a bude održan u Ankari ocijenio je izuzetno značajnom te čestitao turskim vlastima na organizaciji skupa.

Prevot je rekao da Belgija želi dodatno produbiti saradnju s Turskom u oblasti odbrambene industrije.

Istakao je da obje zemlje imaju međunarodno priznatu odbrambenu industriju te da je cilj uspostaviti partnerstva koja će biti od obostrane koristi.

“Ono što želimo jeste da prepoznamo korisna partnerstva, uspostavimo više kontakata i zaključimo više ugovora“, rekao je Prevot.