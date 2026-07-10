Ministar odbrane Azerbejdžana i predsjednik Baykara razgovarali o zajedničkoj proizvodnji uz primjenu naprednih tehnologija, s fokusom na bespilotne letjelice, elektronsko ratovanje i besposadne sisteme

Azerbejdžan i turski Baykar razgovarali o proširenju zajedničke proizvodnje u odbrambenoj industriji Ministar odbrane Azerbejdžana i predsjednik Baykara razgovarali o zajedničkoj proizvodnji uz primjenu naprednih tehnologija, s fokusom na bespilotne letjelice, elektronsko ratovanje i besposadne sisteme

Ministar odbrane Azerbejdžana Zakir Hasanov sastao se s delegacijom koju je predvodio predsjednik kompanije Baykar Selcuk Bayraktar kako bi razgovarali o proširenju saradnje u oblasti odbrambene industrije i zajedničke proizvodnje između Azerbejdžana i Turske.

Kako je u petak saopćilo Ministarstvo odbrane Azerbejdžana, Hasanov je istakao da se odnosi između dvije bratske zemlje uspješno razvijaju u vojnoj oblasti, uporedo sa saradnjom u drugim sektorima.

Naglašavajući doprinos kompanije Baykar razvoju odbrambene industrije Turske, Hasanov je ukazao na važnost daljnjeg jačanja zajedničkih proizvodnih kapaciteta kroz primjenu tehnoloških inovacija.

Bayraktar je zahvalio azerbejdžanskim zvaničnicima na gostoprimstvu i istakao da uzajamne posjete doprinose produbljivanju vojne i vojno-tehničke saradnje između Azerbejdžana i Turske.

Sastanku je prisustvovao i ambasador Turske u Azerbejdžanu Birol Akgun.

Dvije strane su, kako je saopćilo Ministarstvo odbrane Azerbejdžana, detaljno razgovarale i o bespilotnim letjelicama, elektronskom ratovanju, besposadnim sistemima, kao i drugim pitanjima od zajedničkog interesa.