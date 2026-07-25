Automobil upao u urušeni kolovoz nakon obilnih padavina u Ankari

Fatih Gökbulut, Ahmet Akın
25. juli 2026.•Ažuriranje: 25. juli 2026.
Automobil je u subotu u Ankari upao u dio kolovoza koji se urušio usljed obilnih kišnih padavina.
Kiša, koja je padala od noćnih sati, ujutro je pojačala intenzitet i prerastala u snažne pljuskove praćene grmljavinom. Na pojedinim ulicama i saobraćajnicama formirane su veće lokve, zbog čega su se vozila otežano kretala.
Do incidenta je došlo u naselju Mamak, gdje je automobil završio u udubljenju nastalom urušavanjem kolovoza izazvanim nevremenom.
Na drugoj lokaciji u istom području, obilne padavine također su oštetile asfalt.
Prema prognozama, pljuskovi će se u glavnom gradu Turske povremeno nastaviti tokom cijelog dana.