Snažno nevrijeme izazvalo poplave na ulicama turske prijestolnice, saobraćaj otežan na više lokacija

Automobil upao u urušeni kolovoz nakon obilnih padavina u Ankari Snažno nevrijeme izazvalo poplave na ulicama turske prijestolnice, saobraćaj otežan na više lokacija

Automobil je u subotu u Ankari upao u dio kolovoza koji se urušio usljed obilnih kišnih padavina.

Kiša, koja je padala od noćnih sati, ujutro je pojačala intenzitet i prerastala u snažne pljuskove praćene grmljavinom. Na pojedinim ulicama i saobraćajnicama formirane su veće lokve, zbog čega su se vozila otežano kretala.

Do incidenta je došlo u naselju Mamak, gdje je automobil završio u udubljenju nastalom urušavanjem kolovoza izazvanim nevremenom.

Na drugoj lokaciji u istom području, obilne padavine također su oštetile asfalt.

Prema prognozama, pljuskovi će se u glavnom gradu Turske povremeno nastaviti tokom cijelog dana.