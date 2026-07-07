Australski ministar vidi nove mogućnosti za saradnju u odbrambenoj industriji s Turskom Brzi rast turskog sektora stvara novi potencijal za partnerstvo, kaže ministar industrije odbrane Pat Conroy

Australski ministar industrije odbrane Pat Conroy rekao je u utorak da širenje turske odbrambene industrije i povećana ulaganja vlade stvaraju nove mogućnosti za saradnju između dvije NATO saveznice.

“Mislim da postoje velike mogućnosti za saradnju i u odbrambenoj industriji. Turska odbrambena industrija raste. Turska vlada ulaže velika sredstva u to područje i mi smo uvijek otvoreni za saradnju s NATO partnerima“, rekao je Conroy za Anadolu na marginama Foruma odbrambene industrije NATO-a (NSDIF26), održanog prvog dana 36. samita šefova država i vlada NATO-a u Ankari.

Conroy je pohvalio Tursku zbog organizacije i samita lidera NATO-a i foruma odbrambene industrije, navodeći da se paralelni događaji održavaju u ključnom trenutku za Savez.

“Bili smo oduševljeni gostoprimstvom koje smo doživjeli, a upućujem pohvale turskoj vladi zbog organizacije važnog događaja. Mislim da je odličan potez imati Forum odbrambene industrije zajedno sa samitom lidera NATO-a“, rekao je.

Istakao je da napori NATO-a za povećanje izdvajanja za odbranu moraju biti praćeni većim industrijskim kapacitetima.

“Jedna od ključnih tema s kojom se NATO suočava jeste kako povećati našu odbrambenu industrijsku bazu. Mnoge zemlje povećavaju svoja izdvajanja za odbranu, ali moramo povećati i odbrambenu industrijsku bazu koja to treba pratiti. U suprotnom, samo ćemo trošiti više kako bismo kupovali istu opremu“, rekao je.

Conroy je također opisao odnose između Canberre i Ankare kao najbolje do sada.

“Mislim da su odnosi između Turske i Australije na najvišem nivou u historiji“, rekao je.

Ministar je rekao da je posjeta Anitkabiru i polaganje vijenca na mauzolej Mustafe Kemala Ataturka u ponedjeljak bila velika čast.

“To će ostati sa mnom do dana kada umrem“, rekao je.

Conroy je dodao da Australija podržava kandidaturu Turske za domaćina Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama kasnije ove godine, navodeći da bi taj događaj dodatno ojačao bilateralne odnose.

“Naše veze sežu do 1915. godine, a naše prijateljstvo je veoma snažno“, dodao je.