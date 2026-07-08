Kompanija je povećala kapacitet serijske proizvodnje za 40 posto u protekle dvije godine, kazao je generalni direktor

Aselsan poručio NATO-u: Napredne radare i sisteme protivzračne odbrane možemo isporučiti u roku od dvije godine Kompanija je povećala kapacitet serijske proizvodnje za 40 posto u protekle dvije godine, kazao je generalni direktor

Turska odbrambena firma Aselsan može isporučiti mnoge od svojih najnaprednijih radarskih i protuzračnih odbrambenih sistema NATO saveznicima za manje od dvije godine, rekao je izvršni direktor kompanije.

Govoreći za Anadolu tokom odbrambenog panela održanog u okviru programa "Saveznici u Ankari" na marginama 36. NATO samita lidera, Ahmet Akyol je rekao da je ekosistem odbrambene industrije Turske dostigao nivo na kojem može postati jedan od glavnih dobavljača alijanse.

"Iz Ankare jasno izjavljujemo da, ako se narudžbe izdaju danas, možemo isporučiti mnoge od naših najsloženijih radarskih i protuzračnih odbrambenih sistema svim saveznicima za manje od dvije godine", rekao je Akyol.

Panel je organizovan u saradnji sa Direkcijom za komunikacije Turske, Minhenskom sigurnosnom konferencijom i SETA fondacijom.

Akjol je rekao da je uloga Turske u NATO-u evoluirala tokom vremena, dodajući da je u "NATO 1.0" značaj Turske uglavnom proizašao iz njene geografije, dok je u "NATO 2.0" zemlja definisana kao druga po veličini vojna sila alijanse.

"U NATO 3.0, novi element je odbrambena industrija", rekao je on, naglašavajući da Turska sada kombinuje svoj geografski položaj, vojnu moć i odbrambene industrijske kapacitete.

Akyol je rekao da se Aselsanov proizvodni kapacitet razlikuje od mnogih evropskih kompanija, napominjući da se narudžbe odbrambene industrije često isporučuju tokom dvije, tri ili čak četiri godine zbog prirode sektora.

"Prošle godine, jedno od naših dostignuća je isporuka 28 posto naših narudžbi u istoj godini. To je rezultat naših industrijskih kapaciteta", rekao je on.

Istakao je da je Aselsan povećao svoje kapacitete za serijsku proizvodnju za 40 posto u protekle dvije godine i da trenutno gradi jednu od najvećih svjetskih infrastruktura protuzračne odbrane u Ankari, s investicijom većom od dvije milijarde dolara (oko 1,75 milijardi eura).

Akyol je rekao da kompanija ima koristi od dinamičnog ciklusa inovacija i prima operativne povratne informacije u realnom vremenu sa terena.

"Ovo nije samo uspjeh Aselsana i Roketsana, već i našeg ekosistema od više od 3.000 lokalnih firmi koje nas podržavaju. To je sposobnost turske odbrambene industrije", rekao je on.

Napominjući da je upoznat sa rasporedom i rokovima isporuke u Evropi, Akyol je rekao da ne vjeruje da je takav kapacitet trenutno dostupan tamo.

Pozvao je evropske vlade da razmotre otvorenu konkurenciju umjesto zatvorene konkurencije kao dio svojih dugoročnih strategija.

"Otvorena konkurencija će omogućiti korisnicima da dobiju proizvode višeg kvaliteta po nižoj cijeni", rekao je on.



"Kao turska odbrambena industrija, možemo ponuditi bolja rješenja, a mi smo to implementirali u nekim zemljama. Kapacitet Turske je jasan."

Akyol je rekao da vjeruje da će Turska i turska odbrambena industrija doprinijeti više nego prije sigurnosnom kišobranu NATO-a.