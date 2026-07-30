Hvaleći Erdoganove napore i liderstvo, Aoun je istakao da turski predsjednik svojom vizijom i čvrstom posvećenošću podržava odnose između Turske i Libana

Aoun: Turska i Liban dijele „duboko ukorijenjene veze“ i snažnu volju za saradnju Hvaleći Erdoganove napore i liderstvo, Aoun je istakao da turski predsjednik svojom vizijom i čvrstom posvećenošću podržava odnose između Turske i Libana

Predsjednik Libana Joseph Aoun izjavio je u četvrtak da Turska i Bejrut dijele „duboko ukorijenjene veze“, dodajući da postoji snažna volja za zajedničkim djelovanjem u interesu obje zemlje.

„Postoji snažna volja za saradnju na način koji služi interesima obje države i doprinosi regionalnoj stabilnosti“, rekao je Aoun na zajedničkoj konferenciji za novinare s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u glavnom gradu Ankara.

Hvaleći Erdoganove napore i liderstvo, Aoun je istakao da turski predsjednik svojom vizijom i čvrstom posvećenošću podržava odnose između Turske i Libana.