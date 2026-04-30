Ankara upozorava da stavovi Francuske i Grčke prijete regionalnom miru Oni koji budu uz Ankaru bit će „pobjednici“, svaki vojni savez protiv Turske neće uspjeti, poručuje Ministarstvo odbrane

Turska je u četvrtak upozorila da nedavne izjave Francuske i Grčke prijete regionalnom miru i stabilnosti.

Na sedmičnom brifingu za medije, zvaničnik Ministarstva nacionalne odbrane rekao je da su komentari o regionalnoj ulozi Turske i njenom mjestu u evropskoj sigurnosnoj arhitekturi u suprotnosti s pravilima NATO-a.

„Izjave koje su dale članice NATO-a Francuska i Grčka, zasnovane na određenim scenarijima, povećavaju tenzije i prijete regionalnom miru i stabilnosti“, rekao je zvaničnik.

Upozorenje dolazi nakon izvještaja da bi francuske trupe mogle biti raspoređene u administraciji grčkih Kiprana.

Naglašavajući da nijedan vojni savez protiv Turske neće biti uspješan, zvaničnik je poručio da će oni koji budu uz Ankaru biti „pobjednici“.

Dodao je da to ne znači da će Turska ili Turska Republika Sjeverni Kipar praviti ustupke po pitanju svojih nacionalnih prava i interesa, ističući da Ankara djeluje u skladu s međunarodnim pravom.

„Uređenje sigurnosti i stabilnosti na ostrvu Kipar određeno je međunarodnim sporazumima, a Turska je jedna od garantnih zemalja.

„Iako nije jasno koja konkretna sigurnosna potreba stoji iza francuskih izjava o slanju trupa na Južni Kipar, takvi koraci mogu narušiti postojeću osjetljivu ravnotežu i povećati tenzije.“

- Globalna flotila Sumud

Osvrćući se na napad izraelskih snaga na Globalnu flotilu Sumud, zvaničnici su naveli da je riječ o „jasnom kršenju međunarodnog prava“.

„Kao zemlja s najdužom obalom na istočnom Mediteranu, Turska pomno i s posebnom pažnjom prati dešavanja u regionu.

„Kao i ranije, Turske oružane snage poduzimaju sve potrebne mjere u okviru humanitarne pomoći i podrške“, rekao je zvaničnik.