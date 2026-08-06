Direkcija za komunikacije tvrdi da su četiri decenije potrošnje na borbu protiv terorizma mogle finansirati velika ulaganja u energetiku, infrastrukturu, zdravstvo, stanovanje i obrazovanje

Ankara pokrenula kampanju: Cijena terorizma za Tursku dostigla 2,3 biliona dolara Direkcija za komunikacije tvrdi da su četiri decenije potrošnje na borbu protiv terorizma mogle finansirati velika ulaganja u energetiku, infrastrukturu, zdravstvo, stanovanje i obrazovanje

Turska direkcija za komunikacije pokrenula je digitalnu komunikacijsku kampanju pod hashtagom "Nacionalna solidarnost", predstavljajući statističke podatke o ekonomskoj cijeni terorizma za zemlju u proteklih 40 godina, javlja Anadolu.

U videu i seriji infografika podijeljenih u četvrtak putem službenih računa Direkcije na društvenim mrežama, kampanja je saopćila da su ukupni troškovi borbe protiv terorizma za tursku ekonomiju dostigli 2,3 biliona dolara (oko 1,98 biliona eura).

Također je opisano kako su se isti resursi mogli uložiti u ključne sektore kako bi se proširili razvojni i investicijski kapaciteti zemlje.

Kampanja je brzo stekla podršku na društvenim mrežama, dobivši podršku ministara u vladi, članova parlamenta i brojnih političkih ličnosti.

Objave su istakle hashtag "Nacionalna solidarnost", istovremeno naglašavajući značaj cilja "Turska bez terorizma" za ekonomski razvoj, javno blagostanje i društvenu koheziju.

Investicioni potencijal u ključnim sektorima

Prema kampanji, 2,3 biliona dolara potrošenih na napore u borbi protiv terorizma moglo je finansirati solarne elektrane sposobne da zadovolje potražnju Turske za električnom energijom tokom približno 23 godine ili vjetroelektrane dovoljne da generišu potrebe zemlje za električnom energijom tokom 17 godina.

Tokom kampanje je procijenjeno da bi isti iznos mogao finansirati izgradnju 1.888 mostova "Yavuz Sultan Selim", 1.106 mostova "Osmangazi", 195 autoputeva Sjeverna Marmara, 218 aerodroma u Istanbulu i 1.504 tunela Euroazija.

Infografika je pokazala da bi, da su sredstva usmjerena u industrijsku proizvodnju, mogla podržati uspostavljanje 15.000 organizovanih industrijskih zona, 2.000 fabrika za proizvodnju automobila, 4.500 visokotehnoloških proizvodnih pogona i 7.500 proizvodnih pogona odbrambene industrije.

U zdravstvu, kampanja je saopćila da su se sredstva mogla iskoristiti za izgradnju 5.150 gradskih bolnica i 3.650.750 porodičnih zdravstvenih centara.

U stambenom sektoru, procijenjeno je da bi se istim budžetom mogla finansirati izgradnja 36.298.000 socijalnih stambenih jedinica ili 31.112.600 kuća otpornih na zemljotrese.

U obrazovanju, saopćeno je da bi se sredstvima mogla izgraditi 460.000 škola, svaka sa 24 učionice, što ukupno iznosi približno 11 miliona učionica.

Kampanja je također procijenila da bi se tim sredstvima mogla finansirati izgradnja 1.150 novih brana, a istovremeno bi se omogućila nabavka 66.500 protivpožarnih helikoptera ili 32.000 protivpožarnih aviona.

Poruke kampanje uključivale su "Snažna Turska je moguća kroz nacionalnu solidarnost" i "Povratak ovog potencijala je moguć kroz nacionalnu solidarnost", naglašavajući da je inicijativa "Turska bez terorizma" strateški važna ne samo za nacionalnu sigurnost već i za ekonomski rast, razvoj i javni prosperitet.

Terorizam je ciljao naš prosperitet

U izjavi koja prati video, Direktorat je naveo da terorizam nije ciljao samo na sigurnost Turske, već i na njen ekonomski razvoj i socijalnu dobrobit.

"Terorizam nije ciljao samo na našu sigurnost i naš duh nacionalne solidarnosti, već i na našu ekonomiju, našu budućnost i naš prosperitet. Godinama su trilioni dolara dodijeljeni borbi protiv terorizma sprečavali ulaganja u našu budućnost, od energije i obrazovanja do zdravstva, transporta, industrije i tehnologije."

"Kao što je naš predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio, kada se postigne cilj Turske bez terora, svih 86 miliona članova naše nacije i cijela naša zemlja bit će pobjednici", navodi se u izjavi.