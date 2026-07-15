Anadolu objavila knjigu povodom 10. godišnjice osujećenog pokušaja puča 15. jula 2016.

Agencija Anadolu objavila je knjigu pod naslovom „15. juli: Svjedoci i priznanja“ povodom 10. godišnjice osujećenog pokušaja državnog udara koji je 15. jula 2016. izvela teroristička organizacija FETO.

Knjiga, objavljena u izdanju AA Books, hronološki prikazuje događaje tokom pokušaja puča, kada su pripadnici FETO-a izveli jedan od najtežih napada u historiji Turske, ciljajući državne institucije, bombardujući parlament, pri čemu su ubijene 253 osobe, a hiljade ranjene.

Na 356 stranica knjiga također opisuje kako su milioni građana odgovorili na poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da izađu na ulice, doprinoseći sprječavanju puča kroz građanski otpor uz odlučnost političkog rukovodstva.

Pripremljena kao historijski dokument deset godina nakon neuspjelog puča, knjiga uključuje priznanja pojedinih pripadnika FETO-a data tokom istraga i suđenja, rasvjetljavajući pripreme, unutrašnju strukturu i djelovanje organizacije tokom noći 15. jula kroz svjedočenja samih počinilaca.

Na osnovu arhive Anadolu agencije, uključujući fotografije, izvještaje i publikacije, knjiga je organizirana u sedam poglavlja: „Svjedok državnih institucija“, „Svjedok trgova“, „Svjedok naroda“, „Svjedok gradova“, „Svjedok svijeta“, „Svjedok priznanja“ i „Deset godina kasnije“.

Čitaoce na unutrašnjoj korici dočekuje fotografija koja simbolizira pobjedu 15. jula, kao i kartica s imenima poginulih tokom pokušaja puča. Na koricama se nalazi i poruka predsjednika Erdogana s mitinga „Demokratija i šehidi“ održanog 7. augusta 2016: „Naš narod je velik i nikada ne prihvata ropstvo ili poniženje.“

U predgovoru predsjednik Upravnog odbora i generalni direktor Anadolu agencije Serdar Karagöz opisao je 15. juli kao historijsku prekretnicu koja i deceniju kasnije zauzima važno mjesto u kolektivnom sjećanju naroda.

„Odlučno i snažno liderstvo predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, žrtva naših šehida, hrabrost naših veterana i otpor našeg naroda temelj su zajedničkog sjećanja koje se mora prenositi budućim generacijama. Stoga je naša odgovornost prema narodu da se 15. juli pamti, razumije i ispravno prenosi. S milošću i zahvalnošću se prisjećam naših šehida, zahvaljujem našim veteranima i zaposlenima Anadolu agencije koji su doprinijeli ovom djelu. Nadam se da će ova publikacija pomoći da se sjećanje na 15. juli očuva“, naveo je Karagöz.

Knjiga, uz uvod urednika Hulusija Koşea, sadrži fotografije dopisnika Anadolu agencije nastale tokom pokušaja puča, kao i slike s komemoracija održanih u Turskoj i širom svijeta nakon tih događaja.

Poglavlje „Svjedok priznanja“ donosi dijelove sudskih iskaza pripadnika FETO-a o pripremama za pokušaj puča, uključujući odbrane i fotografije optuženih.

Na kraju knjige nalazi se stranica s imenima 253 osobe koje su izgubile živote tokom neuspjelog pokušaja puča.