Agencija Anadolu pokrivala NATO samit u Ankari na 13 jezika s više od 300 zaposlenih Agencija tokom dvodnevnog samita producirala oko 2.000 priča, preko 4.000 fotografija, oko 250 videa, 30 infografika, multimedijalni i podcast sadržaj

Agencija Anadolu pratila je 36. samit šefova država i vlada NATO-a u Ankari s više od 300 zaposlenih na terenu i u redakcijama, pružajući poseban sadržaj pretplatnicima na 13 jezika.

Agencija je iz minute u minutu izvještavala o samitu kojem je Turska bila domaćin 7. i 8. jula, uključujući intenzivne diplomatske kontakte predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, bilateralne sastanke i poruke na marginama skupa.

Uoči samita, Anadolu je u Briselu, sjedištu NATO-a, obavio ekskluzivne intervjue s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, šeficom diplomatije EU Kajom Kallas, bivšim generalnim sekretarima NATO-a Jensom Stoltenbergom i Jaapom de Hoop Schefferom, komesarkom EU za proširenje Martom Kos, generalnom sekretarkom Parlamentarne skupštine NATO-a Benedettom Berti, belgijskim ministrom odbrane Theom Franckenom, predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO-a Giuseppeom Cavo Dragoneom, kao i ministrima vanjskih poslova i odbrane iz više država članica NATO-a.

Timovi Anadolu agencije pratili su i pripreme koje je vodila Direkcija za komunikacije Turske za oko 3.000 domaćih i stranih novinara koji su stigli iz cijelog svijeta, kao i ceremonije dočeka lidera na aerodromu i njihove diplomatske kontakte.

Prvog dana, agencija je prenijela ključne poruke i vizuelni sadržaj s NATO foruma odbrambene industrije i programa „Saveznici u Ankari“, organizovanog u saradnji s Direkcijom za komunikacije, Minhenske sigurnosne konferencije i Fondacije za politička, ekonomska i društvena istraživanja.

Uoči samita, Anadolu je izvještavao i o zvaničnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Turskoj, uključujući njegov dolazak na aerodrom u Ankari, ceremoniju dočeka u predsjedničkom kompleksu i bilateralne te delegacijske razgovore s Erdoganom.

Agencija je također osigurala opsežan vizuelni sadržaj i prijenose uživo s prijema koji su u predsjedničkom kompleksu organizovali predsjednik Erdogan i prva dama Emine Erdogan u čast šefova država i vlada.

Drugog dana samita, reporteri Anadolua su snimili francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kako džogira u parku Segmenler u općini Čankaja i pozdravlja građane u Ankari.

Agencija je tokom dana pružala poseban sadržaj s otvaranja samita u predsjedničkom kompleksu, zajedničkog fotografisanja i sastanaka lidera, kao i izvještaje sa završnih konferencija za medije, uključujući obraćanja Erdogana i Trumpa.

Najvažniji trenuci, razvoj događaja i detalji s dvodnevnog samita dijeljeni su na korporativnim nalozima Anadolu agencije na društvenim mrežama, dok su fotografije kontinuirano dostavljane pretplatnicima i međunarodnim partnerskim novinskim agencijama.

Tokom samita, Anadolu je proizveo oko 2.000 vijesti, više od 4.000 fotografija, oko 250 videozapisa, 30 infografika te desetine multimedijalnih i podcast sadržaja na 13 jezika, prvenstveno na turskom, engleskom i arapskom, ali i na BHSC jezicima za domaće i međunarodne medije.