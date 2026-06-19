Aerodrom "Sabiha Gokcen" u Istanbulu proglašen najtačnijim u Evropi Aerodrom ostvario stopu pravovremenih polazaka od 88 posto, najvišu među 20 najprometnijih evropskih aerodroma

Međunarodni aerodrom "Sabiha Gokcen" u Istanbulu zauzeo je prvo mjesto među 20 najprometnijih evropskih aerodroma po tačnosti polazaka letova, saopćio je u petak direktor operatera aerodroma.

Faruk Kacir, čelnik kompanije HEAS, naveo je da je Aerodrom "Sabiha Gokcen" ostvario stopu pravovremenih polazaka od 88 posto, pozivajući se na najnoviji Izvještaj o performansama mreže koji je objavila Evropska organizacija za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL).

U objavi na turskoj društvenoj mreži NSosyal, Kacir je istakao da je aerodrom nadmašio evropski prosjek tačnosti, koji iznosi 72 posto.

Ovaj rezultat pripisao je operativnoj infrastrukturi aerodroma, efikasnom upravljanju zračnim saobraćajem, koordinaciji svih uključenih aktera i strategiji održivog razvoja.

Kacir je dodao da se aerodrom priprema za budući rast kroz investicije koje uključuju drugu pistu, nove stajanke za avione, projekte proširenja terminala i inicijative digitalne transformacije.

Također je zahvalio kontrolorima zračnog saobraćaja, aviokompanijama, kompanijama za zemaljsko opsluživanje, osoblju aerodroma i ostalim partnerima na doprinosu postignutim rezultatima.

Smješten na azijskoj strani Istanbula, Aerodrom "Sabiha Gokcen" jedan je od najprometnijih zračnih čvorišta u Turskoj i opslužuje domaće i međunarodne destinacije.

Prema podacima aerodroma, tokom 2025. godine kroz "Sabiha Gokcen" prošlo je 48,4 miliona putnika, od čega 21,2 miliona na domaćim linijama i 27,2 miliona na međunarodnim letovima.