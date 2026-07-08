NATO saveznici u završnici samita fokus stavili na Arktik, izdvajanja za odbranu i Ukrajinu Lideri se okupili drugog dana samita u glavnom gradu Turske

Lideri NATO-a stigli su u srijedu na drugi i završni dan samita saveza u Ankari, gdje su sigurnost na Arktiku, izdvajanja za odbranu, iranske nuklearne ambicije i vojna podrška Ukrajini dominirali izjavama prije zatvorenih sastanaka.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da saveznici moraju osigurati da Rusija i Kina ne ostvare veći pristup Arktiku, opisujući ovu regiju kao sve značajnije strateško područje. Odgovarajući na pitanja o Grenlandu, Rutte je rekao da NATO ima dobar proces kada je riječ o tom otoku.

Fotografija : Doğukan Keskinkılıç/AA

Govoreći o sigurnosti na Bliskom istoku i plovidbi kroz Hormuški moreuz, rekao je da očekuje da saveznici ponove stav da Iran nikada i ni pod kojim okolnostima ne smije doći do nuklearnog oružja.

Rutte je pripisao zasluge američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za doprinos uravnoteženju izdvajanja za odbranu između Sjeverne Amerike i Evrope, ocijenivši da je savez ušao u snažniju fazu koju je nazvao “NATO 3.0“.

- Kanada: Izdvajanja za odbranu i sigurnost Arktika -

Kanadski premijer Mark Carney rekao je da se sigurnosno okruženje dramatično promijenilo, navodeći hibridno ratovanje, hipersonične projektile i Rusiju kao direktnog protivnika NATO-a.

Najavio je da će Kanada u naredne dvije godine povećati izdvajanja za odbranu sa 1,5 na četiri posto bruto domaćeg proizvoda te produžiti misiju Operation Reassurance u Latviji.

Carney je rekao da se teret odbrane postepeno prebacuje sa SAD-a na Kanadu i Evropu, ali je naglasio da predsjednik Donald Trump ostaje posvećen NATO-u, uz očekivanje da saveznici daju veći doprinos. Također je pozvao na smirivanje tenzija na Bliskom istoku, upozorivši da nedavni događaji potvrđuju trajne prijetnje s kojima se savez suočava.

- Danska: Ponovno naoružavanje, Ukrajina i Grenland -

Danska premijerka Mette Frederiksen rekla je da ponovno naoružavanje Evrope i jačanje transatlantske odbrambene industrijske baze moraju biti glavni prioritet samita u vrijeme sve nestabilnijeg globalnog sigurnosnog okruženja.

Pozvala je na dodatnu podršku Ukrajini i veći pritisak na Rusiju, naglasivši da jedinstvo saveznika nikada nije bilo važnije.

Govoreći o Grenlandu, Frederiksen je ponovila da taj otok nije na prodaju te da samo njegovi stanovnici mogu odlučivati o njegovoj budućnosti. Dodala je da je Danska spremna braniti svaki pedalj NATO-a, uključujući i Grenland, ukoliko to bude potrebno.

- Nizozemska: Jača Evropa unutar NATO-a

Nizozemski premijer Rob Jetten rekao je da NATO provodi obaveze preuzete na prošlogodišnjem samitu izgradnjom snažnije Evrope unutar snažnijeg saveza.

Naglasio je da su evropski saveznici značajno povećali izdvajanja za odbranu i proširili saradnju u vojnoj industriji, čime je NATO postao snažniji i za Evropu i za SAD.

Jetten je također istakao potrebu za diplomatskim rješenjem tenzija koje uključuju Iran, dodajući da bliža evropsko-američka saradnja u oblasti odbrane pokazuje da je snažnija Evropa i u interesu Washingtona.

- Poljska: Trajno prisustvo američkih snaga

Poljski predsjednik Karol Tadeusz Nawrocki rekao je da Rusija ostaje glavna prijetnja NATO-u i upozorio da bi Moskva mogla upotrijebiti vojnu silu protiv evropskih zemalja.

Fotografija : Doğukan Keskinkılıç/AA

Kazao je da Poljska želi uspostaviti stalnu bazu američkih snaga, podsjetivši da je u toj zemlji već raspoređeno gotovo 10.000 američkih vojnika.

Dodao je da bi trajno američko vojno prisustvo dodatno ojačalo sigurnost istočnog krila NATO-a i zaštitu srednje i istočne Evrope, ističući da Poljska nastavlja velika ulaganja u jačanje vlastitih oružanih snaga.

- Mađarska: Bez vojnika i oružja za Ukrajinu -

Mađarski premijer Peter Magyar ponovio je protivljenje Budimpešte dubljem vojnom angažmanu u Ukrajini.

Fotografija : Doğukan Keskinkılıç/AA

Rekao je da Mađarska neće slati oružje niti vojnike u Ukrajinu uprkos kontinuiranoj podršci saveznika Kijevu.

Njegove izjave ponovo su ukazale na razlike unutar saveza kada je riječ o obimu vojne pomoći Ukrajini.

- Island: Grenland pripada njegovim stanovnicima -

Islandska premijerka Kristrun Frostadottir rekla je da o budućnosti Grenlanda trebaju odlučivati isključivo njegovi stanovnici, naglasivši da oni ne žele postati dio SAD-a.

Fotografija : Doğukan Keskinkılıç/AA

Dodala je da je NATO u protekloj godini postao snažniji zahvaljujući većem broju članica i većim izdvajanjima za odbranu uprkos promjenama u geopolitičkom okruženju.

Ocijenila je da bi Savez manje pažnje trebao posvećivati raspravama o Grenlandu, a više prijetnji koju predstavlja Rusija.

- Švedska: Spremnost, odbrambena industrija i Ukrajina -

Švedski premijer Ulf Kristersson rekao je da NATO mora biti spreman na različite scenarije povezane s Rusijom, dok evropski saveznici nastavljaju preuzimati veću odgovornost za sigurnost kontinenta.

Fotografija : Özge Elif Kızıl/AA

Kazao je da Švedska planira do 2030. godine dostići cilj NATO-a od pet posto izdvajanja za odbranu te naglasio važnost proširenja evropskih kapaciteta odbrambene industrije nakon odluke saveza o nabavci sistema za zračni nadzor GlobalEye.

Istakao je da je nastavak vojne podrške Ukrajini najvažniji prioritet NATO-a i pozvao ostale saveznike da povećaju doprinos.

Dodao je da Švedska Ukrajini isporučuje 16 ranije korištenih borbenih aviona Gripen, dok za vlastite zračne snage nabavlja 16 novih aviona Gripen E.

- Grčka: Evropski stub unutar NATO-a -

Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis rekao je da evropski saveznici sve više preuzimaju odgovornost za vlastitu sigurnost, ocijenivši da je riječ o dugo očekivanom uspostavljanju ravnoteže unutar NATO-a.

Fotografija : Doğukan Keskinkılıç/AA

Kazao je da je Grčka već ispunila cilj saveza od 3,5 posto izdvajanja za odbranu te provodi program vojne modernizacije vrijedan 25 milijardi eura uprkos dugotrajnim regionalnim sigurnosnim izazovima.

Ponovio je podršku jačanju evropskog odbrambenog stuba koji će dopunjavati, a ne konkurirati NATO-u.

Izrazio je nadu da će primirje između Irana i SAD-a biti održano kako bi diplomatija dobila priliku spriječiti nove regionalne tenzije i rast cijena energije.

- Estonija: Jačanje prednje odbrane prema Rusiji -

Estonski premijer Kristen Michal rekao je da Estonija ove godine ulaže gotovo sedam posto bruto domaćeg proizvoda u odbranu te pozvao saveznike da ubrzano povećaju vojne sposobnosti i izdvajanja.

Pozvao je na snažniji koncept prednje odbrane prema Rusiji, opisujući Moskvu kao direktnu i vjerodostojnu prijetnju cijelom savezu.

Fotografija : Doğukan Keskinkılıç/AA

Naglasio je potrebu za širenjem kapaciteta odbrambene industrije NATO-a.

Michal je rekao da se Ukrajina ne bori samo za svoju slobodu nego i za sigurnost Evrope, podsjetivši da Estonija godišnje izdvaja vojnu pomoć u vrijednosti od 0,35 posto BDP-a.

Ukazujući na nedavne incidente s podmorskom infrastrukturom, povredama zračnog prostora i misijama NATO-a za zaštitu zračnog prostora u baltičkoj regiji, rekao je da mehanizmi kolektivne odbrane saveza djeluju efikasno i ostaju ključni za regionalnu sigurnost.

- Norveška: Sigurnost Arktika i podrška Ukrajini -

Norveški premijer Jonas Gahr Store rekao je da ne očekuje povlačenje američkog vojnog prisustva iz Evrope, ocijenivši da NATO i dalje pruža značajne sigurnosne koristi Washingtonu.

Fotografija : Doğukan Keskinkılıç/AA

Kazao je da uloga Norveške u zaštiti krajnjeg sjevera i Arktika direktno doprinosi sigurnosti Evrope i SAD-a.

Store je naglasio da je NATO odbrambeni savez čiji je cilj odvraćanje od agresije, a ne prijetnja drugima, te ponovio potrebu za prekidom vatre i pravednim, trajnim mirom u Ukrajini.

Također je ukazao na velika ulaganja Norveške u pomorske sposobnosti i intenzivniju saradnju s Velikom Britanijom, Kanadom i Njemačkom radi jačanja sigurnosti u sjevernim vodama.

- Finska: Evropa preuzima veću odgovornost -

Finski predsjednik Alexander Stubb rekao je da je NATO u svega nekoliko godina prošao kroz izuzetnu transformaciju, podsjećajući na pristupanje Finske i Švedske savezu, povećanje izdvajanja za odbranu i veću odgovornost Evrope unutar NATO-a.

Kazao je da bi prije četiri godine malo ko mogao predvidjeti da će obje nordijske zemlje postati članice NATO-a ili da će saveznici prihvatiti cilj izdvajanja od pet posto BDP-a za odbranu.

Dodao je da provedba koncepta “NATO 3.0“ predstavlja historijski pomak u podjeli odgovornosti sa SAD-a prema Evropi i pokazuje koliko se brzo savez prilagodio promijenjenom sigurnosnom okruženju.

- Velika Britanija: Jedinstvo u vrijeme krize -

Britanski premijer Keir Starmer rekao je da se samit u Ankari održava u presudnom trenutku, dok se saveznici suočavaju s ratom u Ukrajini i rastućim napetostima u Hormuškom moreuzu.

Fotografija : Doğukan Keskinkılıç/AA

Kazao je da će lideri razgovarati o nizu važnih sigurnosnih pitanja i usvojiti konkretne mjere za jačanje saveza.

Starmer je naglasio da samit predstavlja priliku da članice NATO-a pokažu jedinstvo i zajedničku snagu u suočavanju sa sve većim globalnim izazovima.