Savez planira započeti pregovore sa Saabom o nabavci do deset aviona za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka

Švedska pozdravila izbor NATO-a aviona za nadzor Saab GlobalEye Savez planira započeti pregovore sa Saabom o nabavci do deset aviona za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka

Švedski premijer Ulf Kristersson u utorak je pozdravio odluku NATO-a da izabere Saab GlobalEye kao naredni sistem Saveza za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka (AWACS).

Tokom zajedničke konferencije za novinare s ministrom odbrane Palom Jonsonom i predsjednikom i izvršnim direktorom Saaba Micaelom Johanssonom, održane na marginama 36. samita lidera NATO-a u Ankari, Kristersson je rekao da je NATO objavio planove za početak pregovora sa švedskom odbrambenom kompanijom Saab o mogućoj nabavci do deset aviona.

Rekao je da je pristupanje Švedske NATO-u donijelo naprednu odbrambenu tehnologiju i industrijsku stručnost te zemlje u Savez, napominjući da će stotine švedskih odbrambenih kompanija doprinijeti sposobnostima NATO-a.

Također je rekao da je rast švedskog izvoza u oblasti odbrane, uključujući borbena vozila, podmornice i borbene avione, pomogao stvaranju hiljada kvalificiranih radnih mjesta.

Jonson je, s druge strane, rekao da će ova odluka dodatno ojačati doprinos Švedske odvraćanju i odbrani NATO-a, istovremeno unapređujući transatlantsku odbrambenu industrijsku bazu.

Rekao je da je sistem GlobalEye dizajniran kako bi odgovorio na promjenjive sigurnosne izazove pružanjem naprednih sposobnosti nadzora iz zraka i komandovanja i kontrole.

Izvršni direktor Micael Johansson opisao je odluku kao značajnu prekretnicu za Saab i Švedsku, rekavši da avion može istovremeno pratiti zračni, kopneni i pomorski prostor koristeći napredne aktivne i pasivne senzore.

Dodao je da platforma može otkrivati i pratiti prijetnje poput bespilotnih letjelica, balističkih projektila i krstarećih projektila u stvarnom vremenu, dok istovremeno brzo obrađuje informacije koristeći umjetnu inteligenciju.

Rekao je da je Saab spreman nastaviti sa sljedećom fazom pregovora s NATO-om te da će avion ojačati sposobnost Saveza da odgovori na nove prijetnje.