- Ministri se sastali na marginama samita NATO-a u Ankari i potvrdili odlične bilateralne odnose

Šefovi diplomatija Slovenije i Slovačke razgovarali o jačanju političke, ekonomske i sigurnosne saradnje - Ministri se sastali na marginama samita NATO-a u Ankari i potvrdili odlične bilateralne odnose

Ministar vanjskih i evropskih poslova Slovenije Tone Kajzer sastao se na marginama samita NATO-a u Ankari sa slovačkim ministrom vanjskih i evropskih poslova Jurajem Blanarom, a tom prilikom razgovarali su o unapređenju političke, ekonomske i sigurnosne saradnje u srednjoj Evropi.

Kako je saopćilo Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Slovenije, dvojica ministara izrazila su zadovoljstvo odličnim odnosima između Slovenije i Slovačke.

Tokom sastanka razgovarali su o mogućnostima produbljivanja političke, ekonomske i sigurnosne saradnje u srednjoevropskoj regiji.

Istaknuto je i da Slovenija i Slovačka blisko sarađuju na promovisanju međunarodnog mira i sigurnosti.

Sastanak je održan na marginama samita šefovi država i vlada NATO-a u Ankari. Dvodnevni samit fokusiran je na provedbu obaveza o potrošnji na odbranu dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje industrijske proizvodnje odbrane.



Samit se održava usred obnovljene debate o transatlantskoj podjeli tereta i kontinuirane neizvjesnosti oko rata između Rusije i Ukrajine.