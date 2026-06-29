Kaja Kallas, Marta Kos i Magnus Brunner razgovarat će s ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom o odnosima EU-a i Turske te zajedničkim geopolitičkim izazovima

Šefica EU diplomatije i evropski komesari dolaze u posjetu Turskoj uoči NATO samita Kaja Kallas, Marta Kos i Magnus Brunner razgovarat će s ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom o odnosima EU-a i Turske te zajedničkim geopolitičkim izazovima

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas, evropska komesarka za proširenje Marta Kos i evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner boravit će u posjeti Turskoj 29. i 30. juna.

Predviđeno je da se Kallas, Kos i Brunner sastanu s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom.

Posjeta dolazi uoči NATO samita koji će biti održan u Ankari 7. i 8. jula.

"Posjeta će biti prilika za razmatranje odnosa između Evropske unije i Turske, razgovor o zajedničkim izazovima u sve nestabilnijem geopolitičkom okruženju te istraživanje dodatnih mogućnosti za saradnju, imajući u vidu da je Turska zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i saveznica u NATO-u", navodi se u saopćenju Evropske unije objavljenom u nedjelju.

Ovo će biti druga zvanična posjeta Kaje Kallas Turskoj.