Ibrahim Kalin u Iraku kako bi s tamošnjim zvaničnicima razgovarao o regionalnim dešavanjima

Šef turskog MIT-a sa zvaničnikom iračkih Kurda u Sulejmaniji Ibrahim Kalin u Iraku kako bi s tamošnjim zvaničnicima razgovarao o regionalnim dešavanjima

Šef turske Nacionalne obavještajne organizacije (MIT) Ibrahim Kalin i Bafel Jalal Talabani, lider Patriotske unije Kurdistana (PUK), održali su u srijedu razgovore iza zatvorenih vrata na sjeveru Iraka, javlja Anadolu.

Tokom sastanka u provinciji Sulejmanija, Kalin i Talabani su razgovarali o dešavanjima i podvukli važnost regionalne stabilnosti, navodi se u saopštenju PUK-a.

Također su razmijenili mišljenja o procesu „Turske bez terorizma“, a Talabani je potvrdio podršku PUK-a uspjehu ovog historijskog koraka.

„Nastavljamo naše napore prateći put predsjednika Mama Jalala kako bi ovaj važan i sudbonosan korak uspio, s ciljem prevladavanja suživota i postizanja sveobuhvatnog mira koji služi interesu sigurnosti i spokoja cijelog Bliskog istoka“, navodi se u saopštenju.

Turska je ušla u novu eru jedinstva i snage nakon razooružanja terorističke organizacije PKK prošle godine, čime je okončana 47-godišnja teroristička kampanja.

Kalin i Talabani su također naglasili potrebu za razvojem međusobnih odnosa u okviru zaštite interesa.

Kalina je u Erbilu primio Massoud Barzani, predsjednik Kurdske regionalne vlade (KRG) u Iraku, gdje su razmijenili mišljenja o regionalnim dešavanjima.

U utorak je Kalina u palati u Bagdadu primio irački predsjednik Nizar Amedi, s kojim je razgovarao o načinima jačanja koordinacije između Iraka i Turske u ključnim sigurnosnim i obavještajnim oblastima.

Prema saopštenju iračkog Predsjedništva, na sastanku su razmotrena regionalna i međunarodna dešavanja, uporedo s naporima za unapređenje saradnje u oblastima sigurnosti i obavještajnog rada.

„Dijalog i međusobno razumijevanje predstavljaju temeljne stubove za obuzdavanje kriza“, rekao je Amedi, navodi se u saopštenju.

Kalin je potvrdio posvećenost Turske održavanju bliske koordinacije i saradnje s Irakom u svim sektorima.

Odvojeno, Kalin se u utorak u Bagdadu sastao s iračkim premijerom Alijem al-Zaidijem.

Tokom posjete sjevernom gradu Kirkuku, Kalin je obišao historijsku tvrđavu Kirkuk i posjetio šehidsko mezarje turskih boraca.

Također je posjetio sjedište Iračkog turkmenskog fronta (ITC), gdje se sastao s turkmenskim zvaničnicima.