Šef turske obavještajne službe sastao se s libijskim zvaničnicima kako bi razgovarali o sigurnosti i stabilnosti Ibrahim Kalin potvrdio podršku Turske stabilnosti, jedinstvu i sigurnosnoj saradnji Libije tokom odvojenih sastanaka s visokim zvaničnicima Vlade nacionalnog jedinstva

ANKARA/ISTANBUL (AA) - Šef turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalin sastao se u utorak s visokim libijskim zvaničnicima kako bi razgovarali o dešavanjima u Libiji, bilateralnoj saradnji i naporima za očuvanje sigurnosti i stabilnosti u toj sjevernoafričkoj zemlji, prema turskim sigurnosnim izvorima.

U turskoj prijestolnici Ankari, Kalin je razgovarao s vršiocem dužnosti ministra odbrane libijske Vlade nacionalnog jedinstva Abdusselamom Zubijem i Ibrahimom Dibeybeom, savjetnikom za nacionalnu sigurnost premijera Vlade nacionalnog jedinstva Abdulhamid Dibeybea.

Sastanak se fokusirao na dešavanja u Libiji i široj regiji, korake za unapređenje saradnje između Turske i Libije i tekuće napore za održavanje stabilnosti u Libiji.

Tokom razgovora, Zubi i Dibeybe izrazili su zahvalnost za ono što su opisali kao "efikasnu i konstruktivnu ulogu" Turske u Libiji.

Kalin je potvrdio Tursku posvećenost podršci miru i stabilnosti u Libiji, naglašavajući da će Ankara nastaviti snažno podržavati te napore.

Također je rekao da će Turska nastaviti podržavati jedinstvo Libije i proces spajanja istočne i zapadne administracije zemlje "pod jedinstvenim libijskim okvirom".

Kalin se također odvojeno sastao u Ankari s libijskim ministrom unutrašnjih poslova Imadom al-Trabulsijem.

Njih dvojica su razgovarali o dodatnim mjerama koje bi se mogle poduzeti radi jačanja sigurnosti i stabilnosti u Libiji.

Al-Trabulsi je izrazio zadovoljstvo turskom podrškom libijskoj Vladi nacionalnog jedinstva, prema izvorima.

Kalin je rekao da će Turska nastaviti podržavati sigurnost i razvoj Libije i održavati blisku saradnju s Libijom i Sjevernom Afrikom u borbi protiv terorizma, trgovine ljudima i ilegalnih migracija.