Ibrahim Kalin se sastao sa zvaničnicima Kirkuka, turkmenskim predstavnicima, nakon razgovora u Bagdadu o jačanju tursko-iračke bezbjednosne, obavještajne saradnje

Šef turske obavještajne službe Kalin posjetio je Kirkuk nakon razgovora na visokom nivou u Bagdadu Ibrahim Kalin se sastao sa zvaničnicima Kirkuka, turkmenskim predstavnicima, nakon razgovora u Bagdadu o jačanju tursko-iračke bezbjednosne, obavještajne saradnje

Šef Turske nacionalne obavještajne organizacije (MIT) posjetio je u srijedu grad Kirkuk na sjeveru Iraka i pregledao istorijsku citadelu Kirkuka.

Ibrahima Kalina je na međunarodnom aerodromu Kirkuk dočekao guverner Kirkuka Mohammed Saman Agha, koji je i šef Iračko-turkmenskog fronta (ITC).

Kalinova prva stanica u Kirkuku bila je istorijska citadela Kirkuk, gdje je obavio inspekcije i posjetio groblje turskih mučenika.

Kasnije je posjetio sjedište ITC-a i tamo se sastao sa turkmenskim zvaničnicima.

Šef MIT-a je također razgovarao s Aghom u uredu guvernera.

- Diplomatski kontakti u Bagdadu

Kalin je u ponedjeljak održao niz sastanaka na visokom nivou u iračkoj prijestolnici Bagdadu.

Sastao se s iračkim predsjednikom Nizarom Amidijem, predsjednikom parlamenta Haibatom al-Halbousijem, predsjednikom Vrhovnog sudskog vijeća Faiqom Zaidanom, savjetnikom za nacionalnu sigurnost Basimom al-Badrijem, ministrom vanjskih poslova Fuadom Husseinom, liderom Pokreta nacionalne mudrosti Ammarom al-Hakimom, liderom Saveza suvereniteta Khamisom al-Khanjarom i liderom Taqaddum partije Mohammedom al-Halbousijem.

Sastanci su bili fokusirani na jačanje sigurnosne i obavještajne saradnje između Turske i Iraka.