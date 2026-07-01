Šef turske obavještajne službe Kalin posjetio je Kirkuk nakon razgovora na visokom nivou u Bagdadu

Fatma Zehra Solmaz
01. juli 2026.•Ažuriranje: 01. juli 2026.
Šef Turske nacionalne obavještajne organizacije (MIT) posjetio je u srijedu grad Kirkuk na sjeveru Iraka i pregledao istorijsku citadelu Kirkuka.
Ibrahima Kalina je na međunarodnom aerodromu Kirkuk dočekao guverner Kirkuka Mohammed Saman Agha, koji je i šef Iračko-turkmenskog fronta (ITC).
Kalinova prva stanica u Kirkuku bila je istorijska citadela Kirkuk, gdje je obavio inspekcije i posjetio groblje turskih mučenika.
Kasnije je posjetio sjedište ITC-a i tamo se sastao sa turkmenskim zvaničnicima.
Šef MIT-a je također razgovarao s Aghom u uredu guvernera.
- Diplomatski kontakti u Bagdadu
Kalin je u ponedjeljak održao niz sastanaka na visokom nivou u iračkoj prijestolnici Bagdadu.
Sastao se s iračkim predsjednikom Nizarom Amidijem, predsjednikom parlamenta Haibatom al-Halbousijem, predsjednikom Vrhovnog sudskog vijeća Faiqom Zaidanom, savjetnikom za nacionalnu sigurnost Basimom al-Badrijem, ministrom vanjskih poslova Fuadom Husseinom, liderom Pokreta nacionalne mudrosti Ammarom al-Hakimom, liderom Saveza suvereniteta Khamisom al-Khanjarom i liderom Taqaddum partije Mohammedom al-Halbousijem.
Sastanci su bili fokusirani na jačanje sigurnosne i obavještajne saradnje između Turske i Iraka.