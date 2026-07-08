Branit ćemo samo naš način života, naše demokratije, našu teritoriju. Zato se nemojte šaliti s nama, nemojte se igrati s nama, kazao je Rutte

Šef NATO-a: Trump izjednačio troškove odbrane između Evrope i SAD-a Branit ćemo samo naš način života, naše demokratije, našu teritoriju. Zato se nemojte šaliti s nama, nemojte se igrati s nama, kazao je Rutte

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u srijedu da je američki predsjednik Donald Trump uspio izjednačiti odbrambene troškove između Evrope i SAD-a, pozivajući na mnogo jači savez, javlja Anadolu.

"Predsjednik Trump je konačno uspio da uradi ono što su američki predsjednici od Eisenhowera (bivši američki predsjednik Dwight David) pokušavali učiniti, a to je da izjednače troškove odbrane između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Rutte tokom govora uoči samita u Ankari, na kojem su se okupili svjetski lideri.



Istakao je da Evropu na veća ulaganja u odbranu nije potaknuo samo Trump, već i rastuća prijetnja iz Rusije.



Naglasio je potrebu za mnogo jačom Evropom unutar Saveza, ukazujući na "NATO 3.0".

"Posljednji samit u Hagu bio je posvećen planiranju i ciljanju, radilo se o novcu, o industriji, naravno, o nastavku naše podrške Ukrajini. Ovaj samit, kao što sam uvijek govorio, odnosi se na implementaciju, na postizanje ciljeva“, rekao je Rutte.

Prvi dan samita opisao je kao veliki uspjeh, s mnogim novim ugovorima i obavezama koje doprinose ovogodišnjem cilju implementacije.

Šef NATO-a ponovio je potrebu da se savez može braniti u slučaju bilo kakvog mogućeg napada i pozvao na veću industrijsku proizvodnju u oblasti odbrane.

Rutte je dalje potvrdio da savez sada teži da ostvari prošlogodišnje obećanje da će do 2035. godine uložiti pet posto BDP-a u odbranu i troškove vezane za odbranu.

"Za godinu dana, Kanada i Evropa dostižu četiri posto, a to znači ogromno povećanje osnovnih troškova za odbranu, a također i povećanje, naravno, troškova vezanih za odbranu", rekao je.

Rutte je podsjetio da moraju nastaviti podržavati Ukrajinu.

"Moja poruka je da će ovaj savez od milijardu ljudi koji žive u Evropi, koji žive u Kanadi, koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama, da će ovaj savez braniti svaki centimetar naše teritorije koji ne možete osvojiti od NATO-a. Mi smo defanzivni. Nikada nećemo nikoga napasti. Branit ćemo samo naš način života, naše demokratije, našu teritoriju. Zato se nemojte šaliti s nama, nemojte se igrati s nama", rekao je Rutte kada su ga pitali ima li neku poruku za Rusiju.

- Tenzije između SAD-a i Irana -

Napomenuo je da očekuje da će saveznici razgovarati o Iranu i "ponovno potvrditi da Iran nikada ne bi trebao doći do nuklearnog kapaciteta", naglašavajući značaj slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu.

Upitan o nedavnim američkim napadima na Iran, Rutte je rekao da su bili apsolutno neophodni.

"Kada imate primirje i Iran u osnovi krši primirje, vidimo šta se dogodilo jučer s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reaguje", dodao je.

Rutte je rekao da saveznici trebaju osigurati da Kina i Rusija ne dobiju pristup Arktiku.

Potvrdio je da imaju dobar proces u vezi s Danskom i Grenlandom nakon što je Trump obnovio pozive za preuzimanjem.



Na pitanje da li je SAD i dalje predani član NATO-a usred njegove kandidature za preuzimanje Grenlanda ili povlačenja trupa iz Evrope, Rutte je uvjerio da je ta posvećenost prisutna.

"Dakle, posvećenost je tu, bez sumnje. Također, budući da je NATO tu, u interesu je SAD-a da spriječe, na primjer, da ruske podmornice završe na obalama Sjedinjenih Američkih Država, kako bi SAD ostao siguran", dodao je.

Rutte se zahvalio Turskoj na organizaciji samita.

Zaista cijenimo. To je važan samit. Vi ste ljubazni domaćini. Hvala vam puno", rekao je.