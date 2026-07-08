Mi ćemo samo braniti svoj način života, naše demokratije, svoju teritoriju. Zato se nemojte zavaravati s nama, ne igrajte se s nama, upozorio je Rutte

Šef NATO-a: Trump izjednačio troškove odbrane između Evrope i SAD-a Mi ćemo samo braniti svoj način života, naše demokratije, svoju teritoriju. Zato se nemojte zavaravati s nama, ne igrajte se s nama, upozorio je Rutte

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u srijedu da je američki predsjednik Donald Trump uspio izjednačiti troškove odbrane između Evrope i SAD-a, pozivajući na mnogo jači savez, javlja Anadolu.

"Predsjednik Trump je konačno uspio da uradi ono što su američki predsjednici od Eisenhowera (bivši američki predsjednik Dwight David) pokušavali učiniti, a to je da izjednače troškove odbrane između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Rutte tokom govora uoči samita u Ankari, na kojem su se okupili svjetski lideri.

Naglasio je potrebu za mnogo jačom Evropom unutar Alijanse, ukazujući na "NATO 3.0".

"Posljednji samit u Hagu se odnosio na planiranje i ciljanje, radilo se o novcu, radilo se o industriji, radilo se o, naravno, o nastavku naše podrške Ukrajini. Ovaj samit, kao što sam uvijek govorio, odnosi se na implementaciju, da se to uradi", rekao je Rutte.

Ponovio je potrebu da se Alijansa može braniti u slučaju bilo kakvog mogućeg napada i pozvao na veću industrijsku proizvodnju u sektoru odbrane.

"Moja poruka je da ovaj savez od milijardu ljudi koji žive u Evropi, koji žive u Kanadi, koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama, da će ovaj savez braniti svaki pedalj naše teritorije koju ne možete osvojiti od NATO-a. Mi smo defanzivni. Nikada nećemo nikoga napadati. Branit ćemo samo naš način života, naše demokratije, našu teritoriju. Zato nemoj da se zavaravaš s nama, nemoj da se igraš sa nama", rekao je Rutte.

Istakao je da očekuje da saveznici razgovaraju o Iranu i "ponovo potvrde da se Iran nikada ne bi trebao imati nuklearne kapacitete", naglašavajući pritom značaj slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu.

Upitan o nedavnim američkim napadima na Iran, Rutte je rekao da su oni "apsolutno neophodni".

"Kada imate prekid vatre i Iran u suštini krši primirje, vidimo šta se dogodilo juče sa napadnutim brodovima. Mislim da je potpuno ključno da SAD reaguje snažno", dodao je.

Rutte je rekao da bi saveznici trebali osigurati da Kina i Rusija ne dobiju pristup Arktiku.

Potvrdio je da su imali dobar proces u vezi s Danskom i Grenlandom nakon što je Trump obnovio pozive za preuzimanjem.

Upitan o tome da li je SAD još uvijek posvećen član NATO-a usred njegove ponude za preuzimanje Grenlanda ili povlačenja trupa iz Evrope, Rutte je uvjeravao da je posvećenost prisutna.

"Dakle, predanost je tu, bez sumnje. Također, pošto je NATO tu, u interesu je SAD-a spriječiti, na primjer, da podmornice Rusije završe na obalama Sjedinjenih Američkih Država, kako bi SAD ostao siguran", dodao je.