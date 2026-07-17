Burhanettin Duran kaže da najnoviji dokument EU-a zanemaruje status Turske kao zemlje kandidata i njenu ključnu ulogu u euroatlantskoj sigurnosti

Šef Direkcije za komunikacije: Procjena EU-a o Turskoj nije objektivna i nema stratešku viziju Burhanettin Duran kaže da najnoviji dokument EU-a zanemaruje status Turske kao zemlje kandidata i njenu ključnu ulogu u euroatlantskoj sigurnosti

Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turske Burhanettin Duran u petak je kritikovao najnoviju procjenu Evropske unije o toj zemlji, ocijenivši da ona nema objektivnost i stratešku viziju.

Duran je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u naveo da su ocjene sadržane u dokumentu EU-a pod nazivom “Zajedničko razumijevanje“, objavljenom 15. jula 2026. godine, daleko od objektivnosti i strateškog predviđanja.

Kazao je da pristup kojim se zanemaruje status Turske kao zemlje kandidata još jednom pokazuje nedostatak vizije EU-a kada je riječ o zajedničkoj budućnosti.

Duran je također naveo da dokument zanemaruje ulogu Turske u euroatlantskoj sigurnosti, uprkos tome što je ključni značaj te zemlje jasno potvrđen tokom samita NATO-a u Ankari.

Istakao je da izjave koje zanemaruju ovu činjenicu ne doprinose konstruktivnom dijalogu.

Govoreći o istočnom Mediteranu i Kipru, Duran je kazao da dokument ponavlja jednostranu retoriku koja ne odražava međunarodno pravo ni historijske činjenice.

“Trajno rješenje moguće je samo kroz pravedan, nepristrasan i realan pristup“, poručio je.

Duran je pozvao EU da usvoji odgovorniji diskurs zasnovan na međusobnom poštovanju i zajedničkim interesima, oslobođen predrasuda.