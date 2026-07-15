Burhanettin Duran poručio da je otpor naroda tokom osujećenog pokušaja vojnog udara pokazao svijetu da nijedna sila ne može pokoriti nacionalnu volju

Šef Direkcije za komunikacije poručio da je 15. juli 2016. historijska prekretnica koja je osigurala budućnost Turske Burhanettin Duran poručio da je otpor naroda tokom osujećenog pokušaja vojnog udara pokazao svijetu da nijedna sila ne može pokoriti nacionalnu volju

Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turske Burhanettin Duran izjavio je da odlučnost turskog naroda 15. jula 2016. godine nije samo porazila pokušaj vojnog udara, već je postala historijska prekretnica koja je osigurala budućnost Turske i njen demokratski put.

U poruci objavljenoj na turskoj društvenoj mreži NSosyal, povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, uz oznaku #PobjedaJeNaša, Duran je istakao da 15. juli ostaje jedan od presudnih trenutaka u historiji Turske.

“Pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, ova epopeja ispisana hrabrošću, mudrošću i nepokolebljivim otporom našeg plemenitog naroda poručila je cijelom svijetu da nijedna sila ne može zarobiti nacionalnu volju“, rekao je Duran.

Naglasio je da je otpor turskog naroda tokom osujećenog pokušaja vojnog udara 15. jula 2016. godine pokazao svijetu da nijedna sila ne može pokoriti nacionalnu volju.

Istakao je da sjećanje na 15. juli predstavlja i odavanje počasti onima koji su izgubili živote i ranjenima tokom pokušaja vojnog udara, ali i odgovornost prema budućim generacijama.

“Jake države opstaju ne samo zahvaljujući resursima kojima raspolažu, već i zahvaljujući narodima koji čuvaju svoju historiju, vrijednosti i nacionalno pamćenje“, poručio je.

Povodom desete godišnjice Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, Duran je odao počast poginulima tokom osujećenog pokušaja vojnog udara i izrazio zahvalnost veteranima.

“S milošću i zahvalnošću sjećam se naših plemenitih šehida koji su položili živote za domovinu, a našim herojskim veteranima upućujem izraze duboke zahvalnosti“, rekao je Duran.