Haluk Bayraktar istakao da je udruživanje sposobnosti brži put od razvoja svega od početka te poručio da su bespilotne letjelice postale ključni element savremenih ratnih sukoba

Čelnik turske kompanije Baykar pozvao NATO zemlje na saradnju u razvoju bespilotnih letjelica Haluk Bayraktar istakao da je udruživanje sposobnosti brži put od razvoja svega od početka te poručio da su bespilotne letjelice postale ključni element savremenih ratnih sukoba

Generalni direktor kompanije Baykar Haluk Bayraktar izjavio je da zemlje članice NATO-a mogu brže razvijati sposobnosti bespilotnih letjelica (IHA) kroz partnerstva i saradnju.

Bayraktar je učestvovao na panelu pod nazivom “Od inovacije do masovne proizvodnje: Izgradnja NATO-ove nadmoći u bespilotnim letjelicama“, održanom u okviru Foruma odbrambene industrije tokom 36. samita šefova država i vlada NATO-a.

Ističući da su za odgovor na rastuću potrebu za bespilotnim letjelicama u ratnim okruženjima potrebni kraći razvojni ciklusi, kraći periodi proizvodnje i kapaciteti velikog obima, Bayraktar je rekao da Turska ne čeka da se pojavi potražnja kako bi velike kompanije razvile proizvodne kapacitete.

“Kao što vidimo na terenu, postoji velika potreba za ovim tehnologijama. Međutim, kada govorimo o novim kompanijama i start-upovima, ova potražnja vrijedna milijarde dolara predstavlja veoma važnu priliku za njih da sami izgrade te kapacitete“, rekao je Bayraktar.

On je naveo da Baykar danas sarađuje sa 40 zemalja, od kojih su neke članice NATO-a, te da žele dodatno razvijati odnose sa zemljama saveza.

Navodeći da su u Turskoj izgradili značajne proizvodne kapacitete, Bayraktar je rekao da većina Baykarovih kupaca dolazi izvan NATO-a, ali da žele uspostaviti više odnosa sa NATO zemljama.

“U Turskoj smo izgradili važne proizvodne kapacitete. Najveći smo izvoznici bespilotnih letjelica. Od bespilotnih borbenih aviona do platformi strateške klase, u posljednjih 25 godina provodimo projekte u koje su uložene najveće investicije u ovoj oblasti“, rekao je.

Govoreći o saradnji s italijanskom kompanijom Leonardo, Bayraktar je podsjetio da je osnovano zajedničko preduzeće Leonardo Baykar Aerospace Systems (LBA Systems).

“Pokušavati sve ponovo izumiti od početka mnogo je sporije nego sarađivati umjesto međusobnog takmičenja. Naše platforme i sistemi postoje. Leonardo također ima veoma snažne korisne terete, radare, elektronske sisteme i različite misijske kapacitete. Potrebno je okupiti najbolje i stvoriti sinergiju, spojiti ove sposobnosti. Umjesto da sve razvijamo od nule, suština treba biti u udruživanju ovih snaga“, rekao je Bayraktar.

Objasnio je da model partnerstva ne podrazumijeva prvenstveno prenos postojećeg intelektualnog vlasništva, već zajednički razvoj novih tehnologija.

“Dijeljenje tehnologije je, naravno, moguće, ali pitanje nije dijeljenje intelektualnog vlasništva. Cilj je da se kroz zajednička ulaganja stvaraju nova intelektualna vlasništva na osnovu postojećih sposobnosti i da se na njima grade nove tehnologije. Mi ulažemo već 25 godina. Uspostavljanje ovakvih sposobnosti od nule u drugoj zemlji moglo bi trajati decenijama. Međutim, kroz saradnju se napredne tehnologije mogu odmah razvijati i može se stvoriti prednost“, kazao je Bayraktar.

Bayraktar je istakao da je turski ekosistem odbrambene industrije u posljednjih 20 godina značajno porastao.

“Prije 20 godina Turska je imala samo 17 kompanija u odbrambenoj industriji. Danas imamo više od 3.000 kompanija. Izvoz odbrambene industrije koji je tada iznosio 250 miliona dolara danas ostvarujemo za samo jednu sedmicu. Naš sedmični izvoz odbrane dostigao je nivo od 450 miliona dolara, dok ukupno prelazi deset milijardi dolara“, rekao je.

Navodeći da unutar NATO-a postoje i velike i male zemlje, Bayraktar je rekao da je mnogo efikasnije dijeliti sposobnosti i stvarati sinergiju nego pokušavati svugdje od početka izgraditi iste kapacitete.

Govoreći o različitim vrstama bespilotnih letjelica, Bayraktar je istakao da su potrebni različiti modeli proizvodnje i saradnje.

“Bespilotne letjelice sve više zauzimaju mjesto u našim životima i sada su među osnovnim elementima ratnih okruženja. Postoji potražnja, postoji potreba. Ono što vidimo na terenu jasno pokazuje da postoji velika potreba za ovim tehnologijama“, rekao je.

Dodao je da među bespilotnim letjelicama postoje one klase borbenih aviona, strateške klase, kao i male bespilotne letjelice.

“Svaka zemlja mora razviti kapacitete za FPV bespilotne letjelice. One su gotovo poput municije, svaka zemlja treba proizvođača metaka. Međutim, za razvoj sposobnosti bespilotnih letjelica klase borbenih aviona potrebni su savezi. Vjerujem da je to mnogo korisnije“, zaključio je Bayraktar.