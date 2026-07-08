Turska je strateški važan saveznik čiji geografski položaj i vojne sposobnosti je čine bitnom za kolektivnu sigurnost NATO-a, kazao je Petr Pavel

Češki predsjednik Pavel: Turska bitna za kolektivnu sigurnost NATO-a Turska je strateški važan saveznik čiji geografski položaj i vojne sposobnosti je čine bitnom za kolektivnu sigurnost NATO-a, kazao je Petr Pavel

Češki predsjednik Petr Pavel opisao je Tursku kao "strateški važnog saveznika čiji geografski položaj i vojne sposobnosti je čine bitnom za kolektivnu sigurnost NATO-a", rekavši da se raduje jačanju saradnje na zajedničkim sigurnosnim izazovima.

Za agenciju Anadolu, na početku drugog i posljednjeg dana 36. samita NATO-a u Ankari u srijedu, Pavel je rekao da je Turska važan partner za Češku, dodajući da bi se bilateralne veze mogle dodatno ojačati kroz dublju saradnju u trgovini, investicijama, odbrani, sigurnosti i nauci.

Naglasio je potencijal za jačanje saradnje između Turske i EU-a u oblasti energetike, transporta i migracija.

Pavel je pozdravio rastuću saradnju između čeških i turskih kompanija u tehnologijama protivvazdušne odbrane i borbe protiv dronova.

Na pitanje o podjeli tereta unutar NATO-a, Pavel je rekao:

"Evropa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu odbranu i sigurnost, jer više ne možemo pretpostavljati da će drugi uvijek nositi tu odgovornost za nas."

"Jači evropski stub znači jači NATO, a mi želimo da Sjedinjene Američke Države ostanu čvrsto angažovane uz nas", dodao je.

Naglašavajući da se Evropa mora prilagoditi stvarnosti SAD-a koji sve više prebacuje svoj fokus na druge prioritete, rekao je da "Evropa mora biti spremna preuzeti ne samo veću odgovornost za vlastitu sigurnost, već i punu odgovornost u konvencionalnom domenu".

Rekao je da će uspjeh NATO-a zavisiti od izgradnje kapaciteta potrebnih za "kredibilno odvraćanje", osiguravajući da niko ne sumnja u sposobnost saveza da brani "svaki centimetar savezničke teritorije".

Naglasio je važnost nastavka podrške Ukrajini dok se ne postigne "pravedan i trajan mir".

Pavel je podsjetio da se češka vlada obavezala da će ove godine izdvojiti najmanje dva posto bruto domaćeg proizvoda za odbranu i da će tu cifru povećati na 3,5 posto do 2035. godine, naglašavajući da su politička volja i kapacitet za implementaciju neophodni.