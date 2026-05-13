Ljudima u Hollywoodu je, nažalost, potrebno da ovi problemi pogode bijelca da bi oni to vidjeli kao nešto što se odnosi na njih, kazala je Einbinder gostujući u podcastu „Beyond Israelism“

Zvijezda serije "Hacks" Hannah Einbinder prozvala Hollywood zbog nedostatka podrške Palestini Ljudima u Hollywoodu je, nažalost, potrebno da ovi problemi pogode bijelca da bi oni to vidjeli kao nešto što se odnosi na njih, kazala je Einbinder gostujući u podcastu „Beyond Israelism“

Zvijezda serije "Hacks" Hannah Einbinder prozvala je Hollywood jer nije glasniji u vezi s pokretom za slobodnu Palestinu i ratom u Gazi, prenosi Anadolu.

„To me izluđuje. Jer sjedim ovdje s (alžirsko-palestinskim aktivistom) Mahmoudom (Khalilom), koji toliko toga stavlja na kocku i koji je toliko rizikovao, koji je toliko toga žrtvovao... A onda gledam ove ljude koji imaju apsolutno svaku privilegiju zamislivu čovječanstvu i ne mogu izustiti nijednu jedinu riječ“, kazala je Einbinder, gostujući u podcastu „Beyond Israelism“, objavio je "Just Jared".

Dalje je navela kako je to vjerovatno čini naivnom, ali ističe kako to ne može razumjeti.

"Zaista to ne mogu razumjeti. I čujem ljude kako govore da ne znaju dovoljno i ja — ja ne, to je kao, u redu, pa šta radite cijeli dan?“, upitala je.

U nastavku je govorila o tome kako postoji nedostatak pažnje prema problemima osim ako se oni ne „dešavaju“ određenim „bijelim muškarcima“

„Ljudima u Hollywoodu je, nažalost, potrebno da ovi problemi pogode bijelca da bi oni to vidjeli kao nešto što se odnosi na njih. Na primjer, vide da se Jimmy Kimmel iznenada skida s programa, vide da CBS, koji je u vlasništvu porodice Ellison, otkazuje emisiju Stephena Colberta, i kažu: 'Kako se ovo uopće moglo dogoditi?'. A mi znamo kako, jer smo vidjeli kako se studenti, profesori, novinari, autori i Palestinci ušutkuju, otpuštaju, izbacuju i zatvaraju... bilo je potrebno da se to desi ovim bijelim muškarcima da bi ljudi rekli: 'O moj Bože'“, nastavila je.

„Uvijek se opirem ideji da je ono što radim na bilo koji način hrabro jer ne želim da kukavičluk bude mjerilo po kojem sudim o hrabrosti. Ono što ja radim je da imam oči, vidim stvarnost i govorim ono što vidim. I mislim da toliko mnogo ljudi rizikuje mnogo više u opipljivom smislu“, dodala je Einbinder.