Raseljene porodice sve češće prijavljuju infekcije kože i druge bolesti jer im pacovi i insekti ulaze u šatore ili kontaminiraju hranu, kazao je portparol

Zvaničnik UN-a upozorio na pogoršanje humanitarnih uslova u Gazi Raseljene porodice sve češće prijavljuju infekcije kože i druge bolesti jer im pacovi i insekti ulaze u šatore ili kontaminiraju hranu, kazao je portparol

Zvaničnik Ujedinjenih nacija (UN) upozorio je u četvrtak na pogoršanje humanitarnih uslova u Pojasu Gaze, navodeći rastuće zdravstvene rizike, ograničen pristup sanitarnim uslovima i nedostatak obrazovnog materijala, javlja Anadolu.

Zamjenik portparola Farhan Haq rekao je novinarima da je zamjenik specijalnog koordinatora UN-a za mirovni proces na Bliskom istoku Ramiz Alakbarov završio dvodnevnu posjetu Gazi, gdje je posjetio zajedničku kuhinju koja svakodnevno poslužuje hiljade obroka.

"Humanitarni partneri kažu da raseljene porodice sve češće prijavljuju infekcije kože i druge bolesti jer im pacovi i insekti ulaze u šatore ili kontaminiraju hranu. Mi i naši partneri činimo sve što je moguće da poboljšamo sanitaciju i kontrolu štetočina, ali da bismo obezbijedili dovoljne i dugotrajnije odgovore, pristup dvjema sanitarnim deponijama u Gazi u blizini perimetra mora se vratiti", rekao je Haq.

Govoreći o Zapadnoj obali, Haq je rekao da se nastavlja nasilje ilegalnih izraelskih doseljenika.

"Jučer je dijete ubijeno u incidentu u kojem su učestvovali doseljenici koji su ukrali oko 700 grla stoke u području Ramallaha, protjeravši najmanje dvije porodice iz svojih domova", rekao je.

Pozivajući se na Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), Haq je rekao da je od 5. do 11. maja otprilike 70 Palestinaca, uključujući desetero djece, povrijeđeno od strane izraelskih snaga ili doseljenika.

"Do sada ove godine, OCHA je dokumentovala više od 800 napada doseljenika koji su uzrokovali žrtve ili materijalnu štetu u 220 zajednica, što u prosjeku čini šest incidenata dnevno", dodao je.