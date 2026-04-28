Čitave palestinske zajednice sada se suočavaju sa smrtonosnim nasiljem, vandalizmom i uznemiravanjem, često u prisustvu izraelskih vojnika ili uz njihovo učešće, rekao je pomoćnik generalnog sekretara UN-a za Bliski istok

Zvaničnik UN-a upozorava da se situacija u Gazi stalno pogoršava Čitave palestinske zajednice sada se suočavaju sa smrtonosnim nasiljem, vandalizmom i uznemiravanjem, često u prisustvu izraelskih vojnika ili uz njihovo učešće, rekao je pomoćnik generalnog sekretara UN-a za Bliski istok

Visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija upozorio je u utorak da se situacija u Pojasu Gaze i okupiranoj Zapadnoj obali "stalno pogoršava" dok regionalne tenzije privlače globalnu pažnju na drugim mjestima, javlja Anadolu.

"Tenzije i neprijateljstva koja su posljednjih sedmica preokrenula Bliski istok skrenuli su pažnju sa situacije na okupiranoj palestinskoj teritoriji", rekao je Khaled Khiari, pomoćnik generalnog sekretara UN-a za Bliski istok, Vijeću sigurnosti, dodajući da se "daleko od centra pažnje, situacija u Gazi i Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem, stalno pogoršava".

Napominjući da je gotovo cijelo stanovništvo Gaze iseljeno, Khiari je objasnio da je "oko 1,8 miliona ljudi, gotovo cijelo stanovništvo Gaze, raseljeno i živi u kampovima za interno raseljene osobe (IDP) i da su ovisni o pomoći usred tekućih neprijateljstava, devastirane infrastrukture i rastućih rizika za javno zdravlje".

Iako su uočena skromna poboljšanja u isporuci pomoći, upozorio je da "nepredvidiv pristup Izraela, ograničeni operativni prelazi i ograničenja za kritične humanitarne artikle" i dalje ometaju odgovor UN-a.

Naglasio je da se planovi moraju hitno unaprijediti, "ne samo za humanitarnu pomoć, već i za rani oporavak i rekonstrukciju".

Khiari je ukazao na "sve krhkije" primirje i naglasio da civili i dalje "podnose teret kontinuiranog nasilja".

Na okupiranoj Zapadnoj obali informisao je o porastu ilegalnog širenja izraelskih naselja, pri čemu je izraelski kabinet odobrio 34 naselja jednom odlukom od 25. marta, "najopsežnijim takvim odobrenjem do sada u jednoj odluci kabineta".

Napadi izraelskih okupatora također su eskalirali, a "čitave palestinske zajednice sada se rutinski suočavaju sa smrtonosnim nasiljem, vandalizmom i uznemiravanjem, često u prisustvu izraelskih vojnika ili uz njihovo učešće", rekao je Khiari Vijeću.

Upozorio je da se Palestinska uprava suočava s "egzistencijalnom fiskalnom krizom koja prijeti institucionalnim temeljima buduće nezavisne palestinske države".

Ekonomski uslovi širom okupirane Zapadne obale, dodao je, nastavljaju se pogoršavati.

"Ne postoji vojno rješenje za ovaj sukob. Diplomatija je put ka održivom miru", rekao je Khiari, naglašavajući da rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba "ostaje ključno za postizanje trajnog mira u regiji, jer on i dalje podstiče nestabilnost širom Bliskog istoka".

Norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide također se obratio Vijeću kao predsjedavajući ad hoc odbora za vezu i podržao punu ekonomsku i političku autonomiju za Palestince.

"Napori se moraju podržati kako bi se potpuni oporavak i težnje Palestinaca mogle nastaviti", rekao je.

Ističući "ozbiljno ograničenu" ekonomiju Palestine, Eide je rekao da je to uglavnom zbog "izraelskih ograničenja pristupa i kretanja, fiskalnih izazova, ograničene palestinske kontrole nad prirodnim resursima i oslabljenog privatnog sektora".

Izrazio je "duboku zabrinutost" ad hoc članova zbog "rastućih rizika sistemskog kolapsa palestinskih institucija i njihove ekonomije", što, kako je rekao, također "ugrožava put ka palestinskom samoopredjeljenju i nezavisnoj državnosti".