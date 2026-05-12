Zvaničnik Pentagona: Cijena rata s Iranom bliža je 29 milijardi dolara Mislimo da je bliža 29 milijardi dolara, rekao je visoki zvaničnik pododboru Predstavničkog doma

Zvaničnik Pentagona izjavio je u utorak da je rat s Iranom koštao SAD skoro 29 milijardi dolara od njegovog početka 29. februara.

"Mislimo da je bliža 29 milijardi dolara, što je zbog ažuriranih troškova popravke i zamjene opreme, a također i općih operativnih troškova koji drže ljude u zoni djelovanja", rekao je Jules Jay Hurst, podsekretar za kontrolu odbrane i glavni finansijski zvaničnik, tokom svjedočenja pred pododborom za budžetska izdvajanja Predstavničkog doma.

Prošlog mjeseca, Hurst je rekao da je SAD potrošio približno 25 milijardi dolara na rat protiv Irana.