Zvaničnik NATO-a upozorava na nestabilno sigurnosno okruženje: „Već smo u oluji“ NATO ostaje u stalnoj pripravnosti „24 sata dnevno, 7 dana u sedmici“, kaže zvaničnik dok se vojni šefovi saveza okupljaju u Briselu

Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone, upozorio je u utorak da se savez suočava sa sve nestabilnijim sigurnosnim okruženjem, poručivši da države članice više ne mogu računati na period stabilnosti, prenosi Anadolu.

„Mornar popravlja jedra kada je more mirno. Mi više nemamo mirno more. Već smo u oluji. Dakle, naš zadatak nije samo da se krećemo brže, već da donosimo bolje odluke uz održavanje koherentnosti, kohezije i strateškog pravca“, rekao je on.

Dragone je kazao da NATO ostaje u stalnoj pripravnosti „24 sata dnevno, 7 dana u sedmici“ na svim strateškim frontovima, uključujući istočno krilo, južno susjedstvo i krajnji sjever, uključujući Arktik.

Njegovi komentari uslijedili su u trenutku kada su se vojni lideri NATO-a okupili u Briselu kako bi razgovarali o rasporedu snaga, vojnom planiranju, kapacitetima, inovacijama i prilagođavanju usred onoga što je opisao kao pogoršanje sigurnosnog pejzaža.

„Otkako smo se posljednji put sastali u ovom formatu, u januaru, pojavile su se nove krize. Postojeće krize su se produbile. A sigurnosno okruženje postalo je još zahtjevnije“, izjavio je Dragone.

Osim Ukrajine, on je ukazao na trajnu nestabilnost u južnom susjedstvu NATO-a, pritisak na globalne trgovinske rute, rizike za protok energije, te na tekuće hibridne prijetnje, uključujući sajber napade, sabotaže, kampanje dezinformacija i zloupotrebu novih tehnologija.

Naglasio je da je NATO nedavno bio testiran, ali da je demonstrirao jače odvraćanje i spremnost.

„U ratovanju, odvraćanju i odbrani, sposobnost razumijevanja, odlučivanja i bržeg djelovanja sve više oblikuje ishode“, rekao je Dragone.