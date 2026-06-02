- Zvaničnik je kazao da je naredba treća takva mjera prisvajanja zemljišta koju je Izrael izdao od početka 2026. godine

Zvaničnik: Izrael naredio zapljenu 30 hektara palestinskog zemljišta na jugu Zapadne obale - Zvaničnik je kazao da je naredba treća takva mjera prisvajanja zemljišta koju je Izrael izdao od početka 2026. godine

Izraelske vlasti izdale su vojnu naredbu o zapljeni 30 hektara (74 jutra) palestinskog zemljišta u blizini Betlehema na okupiranoj Zapadnoj obali pod izgovorom eksproprijacije u javne svrhe, rekao je palestinski zvaničnik u utorak, javlja Anadolu.

Moayad Shaaban, šef Palestinske komisije za otpor zidu i naseljima, rekao je da naredba cilja zemljište u području Jabal Al-Fureidis u blizini Betlehema i da je namijenjena olakšavanju razvoja onoga što Izrael opisuje kao arheološko nalazište.

U saopćenju, Shaaban je rekao da je mjera treća naredba o eksproprijaciji koju su izdale izraelske vlasti od početka 2026. godine.

Upozorio je da je odluka dio šire politike usmjerene na nametanje pravne i administrativne kontrole nad palestinskim zemljištem i njegovo preusmjeravanje na stambene projekte za okupatore.

Prema Shaabanu, izraelske vlasti su već 2024. godine proglasile 17,1 hektara (42 jutra) zemlje koja okružuje lokaciju državnim zemljištem.

Rekao je da ciljanje palestinskih arheoloških i baštinskih nalazišta ide dalje od kontrole nad zemljištem i dio je napora da se preoblikuje historijski i kulturni pejzaž u znak podrške naseljavanju.

Shaaban je opisao ovu politiku kao jedan od najopasnijih alata koji se koriste za nametanje de facto aneksije palestinske teritorije putem jednostranih mjera koje krše međunarodno pravo.

Objava dolazi usred pojačanih izraelskih mjera koje uključuju arheološka nalazišta na Zapadnoj obali, za koje palestinski zvaničnici kažu da se koriste za proširenje kontrole nad zemljištem i jačanje aktivnosti naseljavanja u zoni "C".

Prema Sporazumu Oslo II iz 1995. godine, zona "C", koja obuhvata oko 61 posto okupirane Zapadne obale, ostaje pod punom izraelskom kontrolom.

U februaru je izraelska vlada odobrila mjeru koja omogućava vlastima da registruju velika područja Zapadne obale kao državno vlasništvo prvi put od 1967. godine, prema izraelskom javnom emiteru.

Izraelsko nasilje je poraslo na okupiranoj Zapadnoj obali od oktobra 2023. godine, a palestinski zvaničnici su prijavili 1.168 smrtnih slučajeva, 12.666 povreda, skoro 23.000 hapšenja i raseljavanje oko 33.000 ljudi zaključno sa 26. majem.