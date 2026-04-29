Zvaničnik: Iranske zalihe projektila i dronova "dovoljne za godine rata" Zamjenik šefa Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta odbacio je pomorsku blokadu, kazao je da Teheran nije otkrio pune kapacitete

Iranske zalihe projektila i dronova "dovoljne su za godine rata", rekao je u srijedu visokorangirani iranski zastupnik u intervjuu za poluzvaničnu novinsku agenciju Tasnim, prenosi Anadolu.

Alaeddin Boroujerdi, zamjenik šefa Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, rekao je da Teheran još nije otkrio svoje pune kapacitete.

"Još nismo pokazali svoje nove karte", rekao je u komentarima koje je prenijela poluzvanična novinska agencija Tasnim.



Boroujerdi je odbacio ono što je opisao kao "pomorsku blokadu", nazivajući je neefikasnom i tvrdio da oko 120 plovila trenutno čeka tranzit u blizini Hormuškog moreuza.

Dodao je da mnoga iranska plovila nastavljaju djelovati bez intervencije američkih snaga.

Govoreći o regionalnoj dinamici, rekao je da je moreuz Bab al-Mandeb, koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom, strateški značajan kao i Hormuški moreuz, dodajući da bi razvoj događaja tamo mogao utjecati i na pomorske rute.

Boroujerdi je rekao da Iran neće odustati od onoga što je opisao kao svoja suverena prava nad Hormuškim moreuzom, dodajući da će se o tome raspravljati u pregovorima.

Hamad Akbarzadeh, politički asistent komandanta mornarice Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa (IRGC), rekao je da će pomorske snage koristiti nove kapacitete u slučaju bilo kakve američke vojne akcije protiv zemlje.

Govoreći na javnom skupu u južnom gradu Minabu u utorak, upozorio je da će, ako Sjedinjene Američke Države poduzmu vojnu akciju, mornarica IRGC-a upotrijebiti ono što je opisao kao napredne sisteme za ciljanje i nove operativne kapacitete.

Rekao je da bi se takvi kapaciteti mogli koristiti protiv velikih ratnih brodova u regiji.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, što je navelo Teheran da odgovori napadima na ono što je opisao kao američke interese širom regije, od kojih su mnogi u zemljama Perzijskog zaljeva.

Primirje je proglašeno 8. aprila posredovanjem Pakistana, nakon čega su uslijedili pregovori održani u Islamabadu 11. i 12. aprila, ali su pregovori završeni bez dogovora.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je izjavio da je primirje produženo na zahtjev Pakistana, uz očekivanje prijedloga Teherana.

U ponedjeljak je signalizirao da vjerovatno neće prihvatiti najnoviji iranski prijedlog za okončanje rata nakon što je Teheran predložio plan za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, dok je pitanja o svom nuklearnom programu ostavio za kasnije pregovore.