Zvaničnik: Države plaćaju Iranu naknadu za prolaz kroz Hormuški moreuz, uprkos američkim sankcijama Iranski parlamentarac kaže da ograničenja i pomorska blokada ne uspijevaju zaustaviti izvoz

Kina, Indija, Japan i druge zemlje plaćaju Iranu tranzitne naknade za prolaz kroz Hormuški moreuz i nastavljaju kupovati njegovu naftu uprkos američkim sankcijama, izjavio je u četvrtak iranski zastupnik.

Džafar Kadiri, zamjenik predsjednika Ekonomskog odbora iranskog parlamenta, rekao je da ovaj trend pokazuje da međunarodna potražnja za iranskim energentima i dalje postoji uprkos rastućem pritisku, prenosi parlamentarna novinska agencija ICANA.

On je naveo da je Washington upozorio da bi svaka zemlja koja plaća Iranu za tranzit kroz Hormuški moreuz mogla biti suočena s teškim sankcijama.

„Međutim, vidimo da različite zemlje plaćaju ove naknade i nastavljaju kupovati iransku naftu i naftne derivate bez obzira na ograničenja Bijele kuće“, rekao je.

Kadiri je dodao da izvoz iranske nafte i dalje dolazi na globalna tržišta uprkos sankcijama i pomorskoj blokadi.

Status Hormuškog moreuza bio je jedna od glavnih tačaka neslaganja između Teherana i Washingtona tokom nedavnih razgovora u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu.

Primirje je proglašeno 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su 11. i 12. aprila održani razgovori između dvije strane, ali dogovor nije postignut.

Iako je primirje prvobitno trebalo isteći krajem aprila, kasnije ga je produžio američki predsjednik Donald Trump, dok se diplomatski napori za nastavak pregovora nastavljaju.

Tokom i nakon rata, Iran je poručio da svi brodovi koji prolaze kroz ovaj strateški morski prolaz trebaju plaćati tranzitne naknade, dok zastupnici rade na planovima da se ta politika formalizira kroz parlament.

Od 13. aprila Sjedinjene Američke Države provode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu.