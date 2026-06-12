Napad na komercijalne brodove dolazi nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je Washington blizu postizanja sporazuma s Iranom

Zvaničnik: Američke snage oborile iranske dronove koji su gađali komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu Napad na komercijalne brodove dolazi nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je Washington blizu postizanja sporazuma s Iranom

Američke snage oborile su dva iranska drona koji su pokušavali napasti komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški moreuz, rekao je u četvrtak američki zvaničnik, javlja Anadolu.

"Čini se da je Iran večeras pokušao napasti komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški moreuz. Američke snage oborile su dva iranska jednosmjerna napadačka drona. Protok saobraćaja kroz moreuz se nastavlja", rekao je zvaničnik, objavio je NBC News.

Nisu dati drugi detalji o ciljanim plovilima ili bilo kakvoj šteti nastaloj uslijed incidenta.

Prijavljeni napad dogodio se nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je Washington blizu postizanja sporazuma s Iranom o okončanju rata.

Trump je rekao da bi sporazum mogao biti potpisan "vrlo brzo, možda tokom vikenda", dodajući da će potpredsjednik JD Vance, specijalni izaslanik Steve Witkoff i savjetnik Jared Kushner predstavljati SAD na mogućoj ceremoniji potpisivanja u Evropi.