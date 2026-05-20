Zvaničnici u istočnoj Libiji saopćili da će u konvoju pomoći za Gazu dozvoliti prolaz samo državljanima Libije i Egipta Odluka uslijedila nakon što su aktivisti kopnenog konvoja Sumud, koji je tri dana blokiran kod obalnog grada Sirta, formirali delegaciju za sastanak s vlastima istočne Libije na kontrolnom punktu na ulazu u grad

Paralelna vlada na istoku Libije saopćila je u utorak da će samo libijskim državljanima među aktivistima humanitarnog kopnenog Globalnog konvoja Sumud za Gazu biti dozvoljen prolazak iz Libije prema palestinskoj enklavi.

"U skladu s regulatornim zakonima i pravilima između dvije bratske zemlje (Libije i Egipta), želimo nedvosmisleno naglasiti da nijednom državljaninu drugih zemalja osim Libije i Egipta neće biti dozvoljen prolazak preko kopnenog graničnog prelaza", navelo je Ministarstvo vanjskih poslova vlade sa sjedištem u Bengaziju.

Izražavajući solidarnost s palestinskim narodom, u saopćenju je iskazana spremnost za slanje humanitarne pomoći u Gazu putem Libijskog crvenog polumjeseca.

Aktivisti konvoja Sumud, koji posljednja tri dana čekaju u blizini obalnog grada Sirta, ranije u utorak su objavili da su formirali delegaciju koja će otići na kontrolni punkt na ulazu u Sirt radi sastanka s vlastima istočne Libije.

Ovim saopćenjem vlada u Bengaziju još jednom je potvrdila da neće dozvoliti prolazak stranih aktivista u konvoju.

Vlada u Bengaziju je 14. maja objavila slično saopćenje u kojem je navela da stranim aktivistima neće biti dozvoljen prelazak.

Kopneni konvoj krenuo je 15. maja iz blizine glavnog grada Tripolija s ciljem probijanja blokade Gaze i dostavljanja humanitarne pomoći, a kasno 16. maja stigao je na lokaciju kod Sirta, gdje se trenutno nalazi kamp.

Konvoj uključuje oko 350 aktivista iz 30 zemalja, među kojima su Alžir, Tunis, Maroko, Mauritanija, Turska, Indonezija, Kina, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Španija, Italija i Velika Britanija.

Konvoj također prevozi 20 kontejnerskih kuća namijenjenih za isporuku u Gazu, kao i humanitarnu pomoć, medicinsku opremu i pet ambulantnih vozila.

Libija je i dalje podijeljena između dvije suparničke administracije, međunarodno priznate Vlade nacionalnog jedinstva u Tripoliju, koju predvodi Abdul Hamid Dbeibah, i istočne vlade sa sjedištem u Bengaziju, koju je imenovao Predstavnički dom, a vodi je Osama Hammad.

Godinama Ujedinjene nacije pokušavaju posredovati kako bi premostile podjele i otvorile put dugo odgađanim izborima s ciljem ponovnog ujedinjenja podijeljenih državnih institucija.