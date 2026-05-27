Albino bivol u Bangladešu, koji je postao senzacija na društvenim mrežama, vraćen je na svoju farmu nakon što su vlasti zaustavile planirano žrtvovanje

Zvaničnici u Bangladešu spriječili žrtvovanje viralnog bivola “Donald Trump” Albino bivol u Bangladešu, koji je postao senzacija na društvenim mrežama, vraćen je na svoju farmu nakon što su vlasti zaustavile planirano žrtvovanje

Albino bivol nadimka „Donald Trump“ vraćen je na farmu nakon što su vlasti u Bangladešu intervenisale i zaustavile planirano ritualno žrtvovanje povodom muslimanskog praznika, prenose lokalni mediji.

Bivol, uzgojen na farmi u blizini glavnog grada Dhake, postao je viralan proteklih sedmica zbog svoje svijetle dlake i navodne sličnosti s prepoznatljivom frizurom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Gotovo 700 kilograma teška životinja privlačila je svakodnevno brojne posjetioce koji su dolazili da je fotografišu, a ubrzo je postala hit na društvenim mrežama i u međunarodnim medijima.

Životinja je već bila prodata kupcu za žrtvovanje tokom Kurban-bajrama, velikog praznika u većinski muslimanskom Bangladešu. Međutim, prema navodima televizije Channel 24, Ministarstvo unutrašnjih poslova zatražilo je od nadležnih da obustave klanje nakon što je popularnost bivola naglo porasla širom zemlje.

Bivol je potom vraćen na farmu na kojoj je uzgajan, a zvaničnici nisu javno obrazložili razloge intervencije.

Vlasnik farme Ziauddin Mridha ranije je izjavio da je životinji nadimak „Donald Trump“ dao njegov mlađi brat zbog svijetlog pramena dlake na čelu. Opisao je bivola kao mirnog, dodajući da su albino bivoli rijetki u Bangladešu, gdje većina ima tamnu kožu.

Ovaj bivol postao je jedna od najpopularnijih atrakcija u zemlji, a posjetioci su dolazili iz različitih krajeva kako bi ga vidjeli prije praznika. Viralna žrtvena stoka s imenima inspirisanim poznatim ličnostima posljednjih godina sve je češći dio kulture bajramskih stočnih pijaca u Bangladešu.