Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović će sutra, nakon podne-namaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, klanjati dženaza-namaz u odsustvu za bivšeg emira Države Katar, šejha Hamada bin Khalifa Al Thanija

Zvaničnici iz BiH i regije uputili saučešće: Odlazak dokazanog prijatelja i vizionara Katara Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović će sutra, nakon podne-namaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, klanjati dženaza-namaz u odsustvu za bivšeg emira Države Katar, šejha Hamada bin Khalifa Al Thanija

Povodom smrti bivšeg katarskog emira, šeika Hamada bin Khalifa Al Thanija, najviši zvaničnici iz Bosne i Hercegovine i regiona uputili su telegrame saučešća aktuelnom emiru Katara, šeiku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju, kraljevskoj porodici i narodu ove zaljevske zemlje, javlja Anadolu.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović istakao je u svojoj poruci da će preminuli lider ostati upamćen kao vizionarski državnik koji je dao izuzetan doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Katara.



Bećirović je naglasio da će građani BiH pamtiti šeika Hamada kao iskrenog i bliskog prijatelja koji je u najtežim trenucima historije pokazao solidarnost i pružio nesebičnu političku, humanitarnu i razvojnu podršku zemlji, te postavio temelje sadržajnih odnosa dviju država tokom svojih posjeta 1998. i 2010. godine.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić naveo je da je preminuli emir svojim vođstvom obilježio jednu epohu razvoja i pretvorio Katar u uvaženog globalnog aktera. Komšić se prisjetio ličnog poznanstva sa šeikom Hamadom, ističući njegovo dostojanstvo, srdačnost i dragocjenu pomoć koju je pružio Bosni i Hercegovini onda kada joj je to bilo najpotrebnije.

Reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazović poručio je da je islamski svijet izgubio velikog lidera, iskusnog i mudrog uzora. Kavazović je podvukao da je preminuli „emir otac“ zadužio Bošnjake i Islamsku zajednicu širom regije – uključujući Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju – gdje je ostavio dubok trag kroz svoje hajrate (dobročinstva), a njegov doprinos zaustavljanju agresije i obnovi zemlje nakon rata i genocida ostat će trajno svjedočanstvo njegove humanosti.

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović će sutra, nakon podne-namaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, klanjati dženazu-namaz u odsustvu za bivšeg emira Države Katar, šejha Hamada bin Khalifa Al Thanija, koji je preselio danas u 74. godini života.

Saučešće je uputio i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković, koji je u ime Vlade RH naveo da su vođstvo i vizija šeika Hamada ostavili trajno naslijeđe u razvoju Katara i jačanju njegove uloge na globalnoj sceni, poručivši da Hrvatska stoji uz Katar u ovim trenucima tuge.

Šeik Hamad bin Khalifa Al Thani vladao je Katarom od 1995. do 2013. godine, kada je vlast predao svom sinu, šeiku Tamimu, a njegova smrt potvrđena je u nedjelju.