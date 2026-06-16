Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je za Anadolu da su lokaciju predložili pakistanski i katarski posrednici, kao i SAD i Iran

Zvanična potvrda iz Ženeve: Sporazum SAD-a i Irana biće potpisan u petak na Burgenstocku Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je za Anadolu da su lokaciju predložili pakistanski i katarski posrednici, kao i SAD i Iran

Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana trenutno je zakazano za petak u odmaralištu Bürgenstock u centralnoj Švicarskoj, potvrdilo je u utorak švicarsko Ministarstvo vanjskih poslova za Anadolu.

Švicarsko Savezno ministarstvo vanjskih poslova (FDFA) saopštilo je da je već nekoliko dana u bliskom kontaktu sa SAD-om, Iranom, Pakistanom i Katarom u vezi s planiranim potpisivanjem.

„U ovoj fazi, potpisivanje je zakazano za petak, 19. juni, na Bürgenstocku u kantonu Nidwalden“, potvrdio je portparol FDFA-a Pierre-Alain Eltschinger u izjavi za Anadolu.

Prema ministarstvu, lokaciju su predložili pakistanski i katarski posrednici, kao i SAD i Iran.

„Švicarska djeluje kao fasilitator u ovom procesu, stvarajući praktične i diplomatske uslove neophodne da se ovaj sastanak održi na švicarskoj teritoriji“, rekao je Eltschinger.

FDFA nije otkrio detalje o sadržaju memoranduma niti o planiranoj ceremoniji potpisivanja.

„U ovoj fazi ne mogu se pružiti nikakve dodatne informacije u vezi s procedurom ili detaljima planiranog potpisivanja“, navodi se u saopštenju.