Gađana pojačanja, raketni sistemi i skladišta oružja u pokrajinama Marib i Al-Jawf

Zračni napadi u Jemenu pogodili položaje Huta, poginulo više pripadnika pokreta Gađana pojačanja, raketni sistemi i skladišta oružja u pokrajinama Marib i Al-Jawf

Zračni napadi pogodili su u subotu položaje pripadnika pokreta Huti u centralnoj jemenskoj pokrajini Marib i sjevernoj pokrajini Al-Jawf, objavila je državna televizija Jemen.

"Zračni napadi pogodili su pojačanja koja pripadaju terorističkim milicijama Huta u Maribu i Al-Jawfu", navela je televizija, ne precizirajući ko je izveo napade.

Prema izvještaju, napadi su bili usmjereni na raketne lansere, bazu za lansiranje raketa tipa "Katyusha" i skladišta oružja u područjima Al-Jubah, Al-Safra and Majzar u dvije navedene pokrajine.

TV Jemen je objavio da je u napadima poginulo više pripadnika Huta, među kojima i stručnjaci za raketne sisteme.

Huti se zasad nije oglasili povodom ovih navoda.

Tenzije između Saudijske Arabije i Huta dodatno su pojačane nakon što je ta grupa zaprijetila zabranom plovidbe brodovima povezanim sa Saudijskom Arabijom u Crvenom moru i tjesnacu Bab el-Mandeb.

Huti su ranije ove sedmice objavili zabranu pomorskog saobraćaja prema Saudijskoj Arabiji, nakon čega je koalicija predvođena Rijadom najavila odlučan i snažan odgovor te pokretanje mjera za zaštitu brodova koji prolaze kroz tjesnac Bab el-Mandeb.